Muere Ron Clark, exeditor de Paducah Sun City

AP

PADUCAH, Ky.

Ron Clark, un ex editor de la ciudad de The Paducah Sun, murió, dijo el periódico. Tenía 72 años.

Clark, quien también trabajó como redactor deportivo y editor regional en The Sun, murió el martes en Mayfield.

Se graduó de la Murray State University, donde se licenció en periodismo. Comenzó a trabajar para el periódico la víspera de Navidad de 1971 y continuó hasta su jubilación en 2015.

Bill Bartleman, quien fue contratado como reportero para The Sun dos semanas después de Clark, dijo que debido a que Clark estaba detrás de escena, la gente probablemente no conocía su trabajo.

"Siempre se aseguró de que nuestras historias fueran precisas, que tuvieran una buena fuente", dijo. “Nos hizo ser responsables de lo que escribíamos”.