Pitino resucita de las cenizas del escándalo por renacer en Iona

Rick Pitino fue pionero en el uso del tiro de tres puntos en la universidad, y utilizó la primera temporada del nuevo y brillante juguete de 19 pies y 9 pulgadas para ayudar a Providence a convertirse en el primer sexto sembrado en llegar a la Final Four.

Pitino ya había llevado a la Universidad de Boston al Torneo de la NCAA varios años antes, pero tomar un segundo programa con solo focos de éxito para March Madness convirtió al neoyorquino de elegante vestimenta en uno de los mejores candidatos a entrenador en la universidad o la NBA.

También hizo un voto que no cumpliría.

Después de que Providence perdió ante Syracuse, rival de Big East, en una semifinal nacional de 1987, Pitino declaró: "Nunca me entretendría como entrenador en ninguna otra universidad que no sea Providence".

Nunca es mucho tiempo en el baloncesto universitario, y esa cita es buena para reírse en estos días, excepto tal vez en Rhode Island, porque ningún entrenador se ha abierto camino a través de trabajos glamorosos en la NBA y la universidad como Pitino, excepto quizás para Larry Brown. Pero mientras Brown ha tenido alturas similares (Final Fours, el Salón de la Fama, cientos de victorias en su carrera), las bajas para Pitino (escándalos sexuales, investigaciones del FBI, exilio) son únicas.

Para bien o para mal, con su carisma hecho para la televisión y su fórmula para soluciones rápidas, Pitino está de regreso en el torneo como posiblemente la persona más famosa de Indy en cualquier línea del cuadro.

Esa promesa en Providence se olvidó unos tres meses después, cuando Pitino se fue para entrenar a los New York Knicks. Y 34 años después, Pitino está listo para entrenar a su quinto equipo que empata récords en el Torneo de la NCAA. Pitino lidera a Iona (12-5) en Indianápolis para un juego de primera ronda el sábado contra Alabama, segundo sembrado, mientras que las cuatro escuelas anteriores que entrenó en el torneo están descartadas.

Kentucky no está entrando por esa puerta.

Louisville no está entrando por esa puerta.

Pitino, sin embargo, está aquí, con los ocho trajes de diseñador que dice que empacó para Indianápolis como una herramienta de motivación para los Gaels, los campeones del Torneo de la Conferencia Atlética Metropolitana de los suburbios de Nueva York.

“Cuando estás en una liga en la que tienes una oferta, y pierdes y no hay torneo, ni siquiera un NIT, la presión es increíble y eso es algo que no había sentido antes como entrenador”, dijo Pitino. "Esa fue la primera vez."

¿Presión? Pitino podría escribir un libro sobre la presión, ya es coautor lo suficiente como para rivalizar con JK Rowling, y algunos capítulos de esta temporada serían una maravilla. Navegó su primera temporada con los Gaels en una pandemia, incluida una pausa de 51 días que, según la escuela, los dejó al margen más tiempo que cualquier otro equipo del país. Pitino, de 68 años, incluso contrajo el coronavirus, y los gaélicos se vieron obligados a detenerse cuatro veces esta temporada debido a problemas de virus.