Bayern no se despeina ante Lazio, avanza a cuartos

AP

MÚNICH

Robert Lewandowski se aseguró de que fuera una noche cómoda para el Bayern Múnich, y el campeón defensor avanzó sin problemas a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Lewandowski anotó en la primera mitad para poner fin a las pequeñas esperanzas de la Lazio de darle la vuelta al marcador y el Bayern venció el miércoles por 2-1 al club italiano, con un aplastante 6-2 en el global.

Esto significa que habrán cuatro técnicos alemanes entre los últimos ocho equipos de la máxima competición europea, luego de que el entrenador del Bayern,Hansi Flick, se unió a Thomas Tuchel del Chelsea, a Jürgen Klopp del Liverpool y Edin Terzic del Borussia Dortmund.

Lewandowski encaminó el triunfo del Bayern al convertir un penal a los 33 minutos. Fue el 39no gol del delantero polaco en todas las competiciones esta temporada.

Con calma absoluta, Lewandowski batió a Pepe Reina, exportero del conjunto alemán, tras señalarse la falta de Vedat Muriqi de la Lazio al jalonear a Leon Goretzka cuando forcejeaban posiciones ante el cobro de un tiro de esquina.

Lewandowski tuvo la oportunidad de alcanzar los 40 goles, pero estrelló en el poste un remate desde el borde del área.

Eric Maxim Choupo-Moting sustituyó a Lewandowski y no tardó en marcar el segundo del Bayern tras recibir un pase de David Alaba a los 73.

“La Lazio no es un mal equipo por lo que los tomamos muy en serio desde el primer minuto”, dijo Choupo-Moting a la televisora Sky. “Inmediatamente sentí que tenía el espacio, fue un gran pase de David”.

El partido ya estaba fuera del alcance de la Lazio, cuando Marco Parolo descontó al cabecear un tiro de esquina a los 82. El Bayern encadenó así su séptimo partido recibiendo al menos un gol.

“El ataque es muy fuerte y jugamos con un gran riesgo, lo sabemos”, comentó Flick a Sky. “Es importante para nosotros seguir jugando de esta forma y defender desde arriba para presionar a nuestros adversarios”.

Flick agregó que entabló conversaciones con el director deportivo Hasan Salihamidzic luego de que se publicaron unos reportes en medios alemanes sobre la supuesta ruptura entre ambos por la política de transferencia.

El Bayern ha alcanzado al menos los cuartos de final en nueve de sus últimas campañas en la máxima competición europea. La única vez que naufragó antes de esa instancia fue cuando perdió ante el Liverpool en los octavos de final en 2019.

El técnico del Bayern decidió no arriesgar al portero Manuel Neuer, quien tiene un resfriado, o al delantero Kinglsey Coman, que tiene un problema muscular menor. El suplente de Neuer, Alenxader Nübel, se exoneró al detener un cabezazo de Sergej Milinkovic-Savic al inicio, en un corto destello de ambición de la Lazio antes de que el penal eliminara cualquier posibilidad al club italiano. Poco pudo hacer sobre el tardío cabezazo de Parolo tras la mala marca de la defensa del Bayern.