Sexton y Garland ayudan a los Cavaliers a romper racha perdedora

AP

CAVALIERS 117, CELTICS 110

CLEVELAND.- Collin Sexton anotó 29 puntos, Darius Garland agregó 25 y los jóvenes escoltas de Cleveland hicieron grandes jugadas en la recta final para que los Cavaliers pusieran fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por 117-110 sobre los Celtics de Boston este miércoles por la noche.

Los Cavs también pusieron fin a una racha de nueve derrotas consecutivas ante los Celtics, que vistieron su familiar verde el Día de San Patricio pero no tenían nada que celebrar.

Cleveland jugó con ventaja toda la noche, pero los Cavs tuvieron que aguantar un rally de Boston en la segunda mitad liderado por Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Tatum anotó 29 puntos y Brown 28 para los Celtics, que perdieron en casa ante los Utah Jazz el martes y solo tenían una ventaja, 2-0, sobre los Cavs.

Con Cleveland aferrándose a una ventaja de cuatro puntos, Garland conectó a un corredor en el carril, y después de una falla de Brown, el novato de los Cavs Isaac Okoro lanzó una volcada brutal y Tatum cometió una falta. Completó la jugada de tres puntos para poner el 105-98.

Sexton siguió con su propia jugada de tres puntos un minuto después para poner a los Cavs adelante por 12, y Cleveland, que perdió en Miami el martes, hizo sus tiros libres en los últimos dos minutos para obtener su primera victoria desde el receso del Juego de Estrellas. .

Larry Nance Jr. agregó 18 puntos y 10 rebotes, y Okoro tuvo 15 puntos.

Boston acertó solo 10 de 38 en triples con Tatum y Brown logrando un combinado de 5 de 25.

Los Celtics se quedaron sin el base Kemba Walker (manejo de lesiones de rodilla) y el delantero Tristan Thompson (protocolos de salud y seguridad).

Después de que los Celtics recortaran la ventaja de Cleveland a ocho puntos en el último cuarto, Tatum tomó el control al comienzo del cuarto y anotó 12 puntos seguidos para poner a Boston a cuatro.

Jugando su mejor mitad desde el receso del Juego de Estrellas, los Cavs construyeron una ventaja de 21 puntos en la primera mitad mientras aprovechaban los fallos de Boston.

BUCKS 109, 76ERS 105

FILADELFIA.- Giannis Antetokounmpo anotó 10 de sus 32 puntos en tiempo extra para guiar a los Bucks de Milwaukee a una victoria este miércoles por 109-105 sobre los 76ers de Filadelfia en un encuentro entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Este de la NBA.

Luego de que se dieron a conocer reportes sobre que P.J. Tucker podría llegar a Milwaukee en un canje con Houston, Donte DiVincenzo sumó 20 puntos y Jrue Holiday añadió 19 para los Bucks, que han ganado cinco juegos consecutivos y 10 de los últimos 11.

Tucker no jugó el miércoles con los Rockets, y tampoco lo hizo D.J. Augustin y D.J. Wilson con Milwaukee, quienes de acuerdo con ESPN se irían a Houston como parte del acuerdo.

Tobias Harris anotó 19 puntos y Danny Green encestó 18 para Filadelfia, que vio terminada su racha ganadora de seis partidos. El estelar Joel Embiid estuvo fuera por tercer juego seguido a causa de una lesión en la rodilla izquierda. Ben Simmons tuvo 13 unidades y 12 asistencias y anotó un triple al final del encuentro.

KINGS 121, WIZARDS 119

WASHINGTON.- De'Aaron Fox anotó 28 puntos y encestó un tiro en suspensión sobre Bradley Beal con 0.7 segundos por jugar para que los Sacramento Kings conquistaran este miércoles un triunfo por 121-119 sobre los Washington Wizards.

Harrison Barnes y Richard Holmes anotaron 18 unidades cada uno para Sacramento, que obtuvo su primera victoria en el tercero de seis partidos como visitante en la costa Este. Los Kings tienen marca de 4-4 desde que sufrieron una racha perdedora de nueve juegos en febrero.

Russell Westbrook terminó con 26 tantos, 14 rebotes y 10 asistencias, registrando su 11er triple-doble de la temporada, para los Wizards, que han perdido cinco duelos seguidos desde el descanso por el Juego de Estrellas. Las últimas cuatro derrotas han sido como locales.

Beal anotó 29 puntos, encestando 12 de 20 tiros de campo, pero falló sus cinco intentos de triple en un encuentro en el que los Wizards anotaron apenas el 16%, o 4 de 25, triples, la menor cantidad de esta temporada.

Alex Len tuvo 13 unidades y 12 rebotes para Washington.

PISTONS 116, RAPTORS 112

DETROIT.- Saddiq Bey tuvo 28 puntos y 12 rebotes, y los Detroit Pistons superaron los 43 puntos de Norman Powell para vencer 116-112 a los Toronto Raptors este miércoles por la noche, poniendo fin a una racha de cuatro juegos.

Bey, quien lidera a todos los novatos en triples con 85, acertó 6 de 10 desde atrás del arco para Detroit, que había perdido 10 de 12.

"Ese joven ya es un profesional sólido y recién está comenzando", dijo el entrenador de los Pistons, Dwane Casey. “Es fuerte como un buey y puedes ver lo que hace con su tiro en suspensión. Va a ser una estrella en esta liga durante mucho tiempo ”.

Bey ha jugado 38 de los 40 partidos de Detroit, pero no le preocupa chocar contra un muro de novatos.

“Me encanta este horario”, dijo. “Cuando estás en la universidad, o incluso cuando estás jugando una temporada de 82 juegos, tienes mucho tiempo de inactividad entre juegos. Este año, básicamente jugamos día por medio con muchos partidos seguidos. Esto es exactamente lo que quieren los jugadores ".

Delon Wright agregó 18 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, y Jerami Grant tuvo 23 puntos.

Los Pistons superaron a Toronto 54-30 en rebotes, incluidos 13 rebotes ofensivos.

"Hubo un tramo en la primera mitad en el que hicimos cuatro paradas seguidas, pero nos ganaron en cada rebote y obtuvieron otro retroceso", dijo el entrenador de los Raptors, Nick Nurse. “Al final de eso, has trabajado duro, pero no tienes paradas. No puedes ganar cuando te superan ".

Powell acertó 14 de 18 tiros de campo, incluidos 8 de 12 en triples, y Chris Boucher agregó 21 puntos en 10 de 16 tiros. Sin embargo, los otros tres titulares de Toronto, Pascal Siakam, Fred VanVleet y Kyle Lowry, fallaron 30 de sus 37 intentos de gol de campo en una sexta derrota consecutiva.

"Es frustrante, porque tuvimos la oportunidad de ganar este juego, pero no pudimos hacer tiros", dijo Nurse. "Norman y Chris nos dieron una oportunidad, pero no pudimos llegar allí".

Siakam y VanVleet regresaban de ausencias relacionadas con los protocolos COVID-19.

"Obviamente, no he podido hacer mucho durante las últimas dos semanas, pero fue genial estar de regreso", dijo Siakam, quien anotó 13 puntos en 3 de 11 tiros. “Sin embargo, estoy cansado y creo que he perdido algo de peso. Tal vez me haga más rápido ".

Powell tuvo 21 puntos en la primera mitad, pero la ventaja de 14-4 de los Pistons en puntos de segunda oportunidad les ayudó a tomar una ventaja de 63-58. Toronto siguió adelante con una carrera de 10-1 para comenzar el tercer cuarto, ayudado por faltas flagrantes-1 contra Wright y Mason Plumlee.

Los Pistons, sin embargo, continuaron dominando en el cristal y tomaron una ventaja de 84-77 con 2:38 por jugar en el cuarto cuando Isaiah Stewart dio un puntapié en el tercer rebote ofensivo de la posesión de Detroit.

Detroit lideraba 88-81 al final del período y estaba arriba por dos dígitos antes de que una racha tardía de los Raptors lo hiciera 105-102 con 2:27 por jugar.

Josh Jackson conectó un triple, pero falló por falta en la siguiente posesión. Powell tuvo la oportunidad de una jugada de cuatro puntos con 32 segundos por jugarse, pero falló el tiro libre para dejar el marcador en 112-109. Grant agregó un jersey tarde.

NETS 124, PACERS 115

INDIANA.- James Harden anotó 40 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes para registrar su 11er triple-doble de la temporada, liderando el triunfo de los Brooklyn Nets este miércoles por 124-115 sobre los Indiana Pacers.

Los Nets no contaron con los estelares Kyrie Irving, por una lesión en la ingle, y Kevin Durant, a causa de una dolencia en el tendón, ni con el recién llegado Blake Griffin.

Harden encestó 13 de 27 tiros de campo y 12 de 14 tiros libres. Cuando no estuvo encestando, asistió a sus compañeros para que se dirigieran a la canasta, a menudo para hacer clavadas y tiros de bandeja.

Joe Harris agregó 19 tantos para los Nets, Jeff Green y Tyler Johnson tuvieron 15 puntos cada uno.

Malcolm Brogdon lideró a Indiana con 24 puntos y Domantas Sabonis tuvo un triple doble con 18 unidades, 11 rebotes y 11 asistencias.

Caris LeVert encestó 19 puntos en su debut en casa con los Pacers desde que regresó de una operación de riñón hace tres partidos. Fue adquirido en el acuerdo que llevó a Harden a los Nets.

Los Pacers anotaron 40 puntos en el primer periodo, la mayor cantidad en un sólo cuarto en la temporada, para tener una ventaja de 15 unidades.