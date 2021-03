El dilema de Karl-Anthony Towns con los Timberwolves

ESPN

A pesar de que el dominicano Karl-Anthony Towns ha manifestado su intención de permanecer con los Timberwolves por largo tiempo, la inestabilidad, el bajo rendimiento y los malos resultados obtenidos en los últimos años tienen el potencial de convertirse en razones válidas para querer salir del equipo.

Decir que Minnesota Timberwolves ha sido el peor equipo de la temporada 2020-21 de la NBA sería el mayor eufemismo que se podía utilizar dados los resultados mostrados hasta el momento.

El récord de 9 victorias y 31 derrotas, quedándoles 32 partidos, los coloca en un paso para tener la peor campaña en la historia de la franquicia, superando la marca de 15 triunfos con 67 reveses que tuvieron en 1992 y 2010, aún con diez partidos menos de temporada regular de los que habitualmente se juegan cada año como consecuencia de lo accidentado del 2020.

A pesar de los movimientos realizados previo al inicio del torneo y de las expectativas existentes con el equipo, el cual buscaba llegar a su primera postemporada desde 2018, cuando fueron barridos en la primera ronda, así como la décima en total, el equipo no tiene muy bajas posibilidades de avanzar en este año. Lesiones, COVID-19, bajo rendimiento y no contar de forma constante con sus dos figuras principales jugando juntos en cancha, son solo algunas de las situaciones que se le han presentado a los Timberwolves en el camino.

En medio de todo el caos se encuentra el dominicano Karl-Anthony Towns, quien promedia 22.2 puntos, 4.2 asistencias y 10.3 rebotes por encuentro en los 20 enfrentamientos de los cuales ha sido parte. El dominicano se encuentra atado con Minnesota hasta 2024 y todo apunta a que quiere quedarse con la franquicia, pero si los resultados no cambian en el futuro inmediato, la historia podría ser otra.

“Si quieres construir un legado, debes ganar y yo quiero ganar, quiero construir mi legado aquí, quiero ganar con los Wolves y hacer todo lo que pueda para que paso a paso, bloque a bloque, podamos construir algo y una cultura que permanezca por mucho tiempo”, fueron las palabras de Towns durante la rueda de prensa en la que tomó conocimiento del despido del exentrenador Ryan Saunders, en el pasado mes de febrero.

Es obvio que el deseo de Karl-Anthony Towns por ganar con Minnesota está presente, por el desempeño que demuestra en cada partido, pero a pesar de los movimientos realizados, los Timberwolves no parecen estar haciendo un esfuerzo real por competir, por armar un equipo que verdaderamente los pueda llevar al próximo nivel y de no hacerlo, no debería sorprender que la relación del jugador dominicano con el equipo inicie a deteriorarse al punto de que como otras estrellas han hecho, exija un cambio.

Al menos por lo pronto, todas las señales apuntan a que el futuro de Towns se encontra fuera de Minnesota.