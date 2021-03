LeBron llega a 99 triple-doble, Sixers domina el Este, Jazz gana a tripletazos

AP

LOS ANGELES (AP)- - LeBron James anotó 25 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 12 asistencias para el 99no triple-doble de su carrera y guió a los Los Angeles Lakers a una victoria el martes por 137-121 sobre los Minnesota Timberwolves.

Montrezl Harrell acabó con 25 tantos para el vigente campeón de la NBA, que encadenó su tercer triunfo en su segunda noche consecutiva sobre la cancha. Dennis Schröder tuvo 16 puntos y siete asistencias, mientras que Kyle Kuzma y Talen Horton-Tucker sumaron 16 unidades cada uno y brillaron en la segunda mitad mientras los Lakers se alejaban en la pizarra de Minnesota, que tiene la peor foja de la liga.

James logró su quinto triple-doble de la temporada a mitad del último cuarto. Solo cuatro jugadores en la historia de la NBA han alcanzado los 100 triples-dobles, incluyendo el entrenador asistente de los Lakers Jason Kidd (107).

Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards encestaron 29 tantos cada uno para los Timberwolves, que venían de ganar dos de sus tres últimos compromisos por primera vez desde diciembre. Minnesota convirtió el 52% de sus tiros a canasta ante una de las mejores defensas de la NBA, pero permitió que ocho jugadores rivales anotasen al menos ocho unidades.

SIXERS 99, KNICKS 96

FILADELFIA (AP)- - Tobias Harris anotó 30 puntos, Seth Curry 20 y los 76ers de Filadelfia vencieron a los Knicks de Nueva York 99-96 este martes por la noche para su sexta victoria consecutiva.

Los Sixers (28-12) mantuvieron su control sobre la posición de la Conferencia Este, en gran parte porque Harris se calentó en los minutos finales. Anotó siete puntos seguidos, incluido el cubo de empatar desde 3 pies y una bandeja de ventaja que puso el marcador 96-92. Luego salió de la cancha gritando "¡Soy un All-Star!" Harris creía que debería haberse unido a sus compañeros de equipo Ben Simmons y Joel Embiid en Atlanta.

Simmons tuvo 16 puntos y 13 rebotes.

Julius Randle anotó 19 puntos y 16 rebotes para los Knicks, y RJ Barrett anotó 17 puntos.

Los Sixers, de nuevo jugando sin el lesionado All-Star Joel Embiid, habían ganado los tres partidos desde el receso del Juego de Estrellas por al menos 22 puntos. Los Knicks los hicieron trabajar para este.

Las reservas de los Sixers los reunieron en el cuarto. Matisse Thybulle y Furkan Korkmaz metieron triples consecutivos que llevaron a los Sixers a cuatro y se quedaron en la cancha cuando Simmons y Harris volvieron al juego.

Dwight Howard mantuvo el juego de cuatro puntos en un bloque limpio en la unidad de Randle, sin necesidad de moderación, y Simmons anotó canastas consecutivas que lo hicieron 89-87.

Curry le dio a los Sixers una ventaja de 90-89 cuando enterró un 3 con 5:01 por jugar.

Randle tuvo que ser retenido por sus compañeros de equipo de los Knicks después del timbre que siguió a una llamada que fue en su contra en los últimos segundos de una derrota la noche anterior ante Brooklyn.

El alero All-Star se enfureció cuando se le pidió un viaje y la jugada no fue revisada. Por lo demás, la primera temporada de Randle en Nueva York ha sido fantástica.

multitud de unos 3.000 fanáticos estaba salpicada de fanáticos de los Knicks y hubo un breve "¡MVP!" canto cuando se fue a la línea de tiros libres en la primera parte. Los Sixers rápidamente aumentaron el ruido artificial.

El informe de exploración del entrenador de los 76ers, Doc Rivers, fue más que una simple película. Su hijo, el base de los Knicks Austin Rivers, le había dicho que Randle había florecido en Nueva York.

“Austin simplemente se entusiasma con el tipo de ser humano que es, cómo es un gran pasador y supera a todos en el gimnasio, cómo todos sus compañeros de equipo lo aman”, dijo Doc Rivers. “Julius Randle no tenía esa narrativa antes. Cuando un jugador veterano como Austin, que ha estado en la liga durante ocho años, dice eso sobre un chico más joven, te dice algo sobre Julius y qué tipo de chico es ".

Randle casi consiguió un triple-doble en tres cuartos y ayudó a los Knicks a mejorar su ofensiva en la segunda mitad. Los Knicks lideraron solo 21-20 después de un primer cuarto lleno de tiros fallidos en un feo comienzo del juego.

JAZZ 117, CELTICS 109

BOSTON (AP)- - Donovan Mitchell tuvo ocho de sus 21 puntos en el cuarto periodo y el Utah Jazz encestó 19 triples para vencer el martes por 117-109 a los Boston Celtics.

Jordan Clarkson agregó 20 unidades como suplente. Mike Conley tuvo 17 puntos y Rudy Gobert terminó con 16 tantos y 12 rebotes para ayudar a que el Jazz barriera la serie entre ambos equipos.

Boston llegó a liderar por hasta 11 puntos en la primera mitad, pero dejó escapar la ventaja.

Jayson Tatum lideró a los Celtics con 29 unidades y Jaylen Brown agregó 28, pero no fue suficiente para afrontar a un encendido Utah, que contó con 45 puntos de sus suplentes.

Abajo 104-101, los Celtics tuvieron dos oportunidades de empatar el duelo. El primero se vio frustrado por una falta ofensiva de Robert Williams. Tras una falta de Utah en la siguiente posesión, Marcus Smart quedó cortó en un intento de tres.

Entonces Mitchell anotó un triple en la siguiente posesión de Utah para poner el marcador 107-101.

Utah lideraba por 109-101 cuando Tatum recibió una falta de Gobert en un tiro de bandeja, pero no pudo completar la jugada de tres puntos y Boston tuvo que cometer una falta.

Los Celtics jugaron sin Tristan Thompson, quien horas antes fue puesto en los protocolos de salubridad de la liga.

BULLS 123, THUNDER 102

CHICAGO (AP)- - Zach LaVine tuvo 40 puntos encestando 15 de sus 20 tiros de campo y los Chicago Bulls vencieron el martes por 123-102 al Oklahoma City Thunder para su segundo triunfo consecutivo.

LaVine lideró el camino para Chicago que encestó el 51% (48-94) de sus tiros. El base estelar anotó siete de 12 triples.

Lauri Markkanen tuvo 22 puntos para los Bulls y Thaddeus Young agregó 17 unidades y nueve rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander encestó 21 tantos para Oklahoma City, que había ganado tres de cuatro encuentros. Moses Brown tuvo 20 unidades y 16 tablas.

LaVine encestó sus primeros cinco tiros -incluyendo cuatro triples- y Chicago llegó a irse arriba por 41-28 tras el primer periodo.

Pero el Thunder se recuperó con una racha de 15-0 y tomó ventaja de 50-49 con un triple en la esquina de Kenrich Williams con 6:32 minutos de juego antes del medio tiempo.

LaVine regresó a la alineación y Chicago se recuperó ofensivamente. El alero se mantuvo encendido al inicio del tercer periodo, anotando sus primeros tres tiros de bandeja. Chicago superó 31-16 a Oklahoma City en el tercer cuarto y llegó a tener ventaja 102-79.

HAWKS 119, ROCKETS 107

HOUSTON (AP)- - Danilo Gallinari anotó 20 de sus 29 puntos en la primera mitad y los Atlanta Hawks derrotaron a los Houston Rockets por 119-107 el martes para sumar seis triunfos consecutivos.

Atlanta empató su racha más larga de victorias, que ocurrió en el primer mes de la campaña 2016-17.

Houston perdió su 17mo encuentro seguido, con lo que empataron el récord de franquicia de los Rockets de San Diego en su temporada inaugural de 1967-68. No han ganado desde el 4 de febrero

Los Hawks no contaron con sus pivots titular y suplente Clint Capela (tobillo) y Onyeka Okongwu (abductor). En su lugar Atlanta ocupó a Gallinari y John Collins.

Collins terminó con 20 unidades y Trae Young tuvo 13 puntos y 14 asistencias. Cinco jugadores de los Hawks llegaron a estar en dobles dígitos antes del medio tiempo y seis terminaron con al menos 10 tantos.

Victor Oladipo lideró a Houston con 34 unidades, Jae'Sean Tate tuvo 25 y Kevin Portero Jr. anotó 22.

Los Rockets no contaron con varios jugadores, incluyendo a Christian Wood, John Wall, Eric Gordon, P.J. Tucker and Ben McLemore. Houston jugó con el mínimo de jugadores permitidos.

BLAZERS 125, PELICANS 124

PORTLAND, (AP)- - Damian Lillard sumó 50 puntos y 10 asistencias y los Portland Trail Blazers remontaron para derrotar 125-124 el martes a los New Orleans Pelicans.

Lillard, que terminó con seis triples, encestó dos tiros libros cuando quedaban 1.2 segundos para Portland, que había llegado a verse 17 puntos abajo. Fue el quinto juego de Lillard esta temporada con 40 puntos o más.

Brandon Ingram anotó 30 puntos y Zion Williamson añadió 28 para los Pelicans. Lonzo Ball sumó 11 puntos y un récord de temporada de 17 asistencias.

Nickeil Alexander-Walker sumó 20 puntos, incluidos seis triples, tras salir de la banca de Nueva Orleans.

CJ McCollum, que volvía a jugar tras una fractura en el pie izquierdo, terminó con 10 puntos en 27 minutos. Cuando se lesionó en un partido contra los Atlanta Hawks el 16 de enero tenía una media de 26.7 puntos, la mejor de su carrera.

McCollum fue titular el martes, aunque el técnico, Terry Stotts, había advertido que se limitaría su tiempo en la cancha. Los Blazers seguían esperando el regreso de Jusuf Nurkic, que se fracturó la muñeca durante un partido en enero.