Despiden entrenador Krueger con racha de 12 derrotas

AP

BUFFALO, NY

Los Buffalo Sabres despidieron al entrenador Ralph Krueger el miércoles, a menos de dos años de su segunda temporada, y con el equipo en caída libre en medio de una racha de 0-10-2.

Los Sabres hicieron el movimiento la mañana después de una derrota por 3-2 en Nueva Jersey, contra un equipo de los Devils que rompió una racha de 11 juegos sin victorias en casa.

El equipo no dijo quién reemplazaría a Krueger, excepto para decir que el gerente general de primer año, Kevyn Adams, hablaría más tarde en la mañana.

El despido de Krueger se produce dos semanas después de que Adams dijera que estaba evaluando toda la operación, incluido el entrenador, con los Sabres en peligro de extender su sequía de playoffs a una décima temporada récord de la NHL.

La racha sin victorias de Buffalo coincide con la tercera peor en la historia del equipo, y la más larga desde que perdió un récord del equipo de 14 seguidos a mitad de la temporada 2014-15. Con 6-18-4, los Sabres ocupan el último lugar en la NHL en victorias y puntos, y han sido excluidos tantas veces como ganaron esta temporada.

Krueger es el tercer entrenador de la NHL en ser despedido durante esta temporada corta de 56 juegos con todo el juego divisional. Es el primero fuera de la División Norte, que vio a Montreal desprenderse de Claude Julien y Calgary reemplazó a Geoff Ward con el entrenador en dos ocasiones ganador de la Copa Stanley, Darryl Sutter.

Adams consideró asumir el cargo detrás del banco, pero previamente había elegido no hacerlo porque le quitaría sus deberes gerenciales antes de la fecha límite de cambios de la NHL el próximo mes.

El despido de Krueger continúa abriendo una puerta giratoria de cambios de entrenador y gerente general en Buffalo. Se convirtió en el quinto entrenador de Buffalo desde que Lindy Ruff fue despedida un mes después de la temporada 2013 acortada por el cierre patronal. Y su despido se produce nueve meses después de que Adams se convirtiera en el tercer gerente general del equipo en seis años después de que Jason Botterill fuera despedido abruptamente luego de un mandato de tres años.

Es una temporada en la que los Sabres han pasado de una crisis a otra al lidiar con una serie de lesiones en jugadores clave: el capitán Jack Eichel no ha estado sano en toda la temporada y está de baja indefinidamente con una lesión en la parte superior del cuerpo, y dos semanas. COVID-19-forzó una pausa en su horario, y se colocó en la División Este reformateada y ultra competitiva.

Aunque los Sabres se consideraban posibilidades lentas en los playoffs para empezar, pocos esperaban que el equipo tuviera un desempeño tan pobre, especialmente después de una temporada baja en la que Buffalo firmó al MVP de la NHL 2018 Taylor Hall en la agencia libre y adquirió al veterano Eric Staal en un intercambio con Minnesota.

Las incorporaciones apenas han hecho mella en un equipo que ocupa el último lugar en la NHL con un promedio de 2.07 goles por juego y haber marcado 36 veces en situaciones de cinco contra cinco.

El estado de Krueger fue puesto en duda luego de un difícil tramo de dos semanas en el que los Sabres fueron eliminados 3-0 en días consecutivos por Filadelfia, y después de una serie de mensajes contradictorios del entrenador con respecto al estado de lesión de Eichel y las razones por las que el caro alero Jeff Skinner fue enviado a la banca durante tres juegos.

Eichel contradijo la línea de tiempo del entrenador en cuanto a cuándo sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo al decir que sucedió durante un juego contra Nueva Jersey y no, como había dicho Krueger, durante un calentamiento previo al juego dos días después.

En cuanto a Skinner, Krueger se mostró reacio a discutir las razones detrás de apuntar al jugador de alto precio que es muy querido por sus compañeros de equipo cuando no era el único de bajo rendimiento.

La falta de ofensiva y lo que se ha convertido en una serie normal de fallas en la defensa pusieron el foco en si la filosofía de Krueger estaba desactualizada, era demasiado fácil de contrarrestar, no encajaba con los jugadores en la lista o una combinación de los tres.

Krueger, de 61 años, fue elogiado a su llegada por tener la reputación de ser un innovador y motivador a pesar de estar fuera del hockey durante cinco temporadas mientras supervisaba el club de fútbol de la Premier League inglesa Southampton. El pasado de Krueger, sin embargo, tenía sus raíces en el hockey, principalmente a nivel internacional.

Fue entrenador de la selección suiza durante mucho tiempo y se desempeñó como consultor de la selección canadiense dirigida por Mike Babcock, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Se tomó un tiempo fuera del fútbol en 2016 para entrenar al Equipo de Europa y terminar en segundo lugar en la Copa Mundial de Hockey.

A nivel de la NHL, Krueger pasó dos temporadas como entrenador asistente en Edmonton antes de asumir el cargo de entrenador en jefe de los Oilers en 2012-13. Fue despedido inmediatamente después de la temporada de 48 juegos acortada por el cierre patronal.

Krueger ahora tiene la distinción de nunca completar una campaña completa de 82 juegos de la NHL. Su primera temporada en Buffalo se vio truncada por la pandemia de coronavirus. Con un récord de 30-31-8 cuando la temporada se detuvo a mediados de marzo, los Sabres terminaron un punto porcentual detrás de Montreal, que aseguró el puesto número 12 y último en los playoffs de la Conferencia Este.