Las estrellas de la pista trasera tienen la oportunidad de brillar en las NCAA

AP

INDIANAPOLIS

Seis meses después de que Dan Hurley fuera contratado para resucitar a Connecticut, que acababa de pasar por un divorcio complicado con Kevin Ollie, el ex entrenador de Wagner y Rhode Island consiguió el compromiso que ayudaría mucho.

Fue entonces cuando James Bouknight se convirtió en el primer jugador en comprometerse con su primera clase de reclutamiento real.

Avance rápido unos años y Hurley no solo tiene a los Huskies de regreso en el Torneo de la NCAA, sino que tiene a uno de los mejores generales de piso en el baloncesto universitario a la cabeza. Bouknight se ha convertido en una máquina de anotar, promediando más de 20 puntos por juego, mientras lidera a UConn, séptimo preclasificado, en un juego de primera ronda contra el sembrado No. 10 Maryland.

"Ha hecho mucho por el baloncesto de la UConn", dijo Hurley. "Su decisión de venir aquí ha cambiado el panorama".

Hay muchos entrenadores que tienen sentimientos similares sobre sus propias canchas traseras.

El Torneo de la NCAA siempre parece dar mucha importancia al juego de la guardia, y eso puede ser aún más importante durante el más extraño de los torneos. Así que aquí hay un vistazo a otros magos de la pista trasera que buscan dejar su huella en marzo.

MCKINLEY WRIGHT IV, Colorado

Hable sobre la historia bastante superficial de los aros de Buffaloes y la discusión inevitablemente se dirige a Chauncey Billups, quien aprovechó una carrera deslumbrante en Boulder que incluyó todo tipo de récords en una carrera destacada en la NBA.

Wright ha grabado su nombre junto a Billups esta temporada.

El escolta senior, que regresó a Colorado después de declararse inicialmente para el draft de la NBA, se convirtió en el primer jugador de Pac-12 en superar los 1.700 puntos, 600 rebotes y 600 asistencias. Está promediando 15.5 puntos, 4.3 rebotes y 5.6 asistencias en la temporada.

"Sigo diciendo esto en casi todas las entrevistas con los medios", dijo Wright durante el Torneo Pac-12, "cuando logré que mis entrenadores y compañeros de equipo creyeran en mí de la forma en que lo hacen, simplemente hace que mi trabajo sea mucho más fácil".

JORDANIA BOHANNON, Iowa

Luka Garza recibe la mayoría de los titulares de los Hawkeyes como un All-American unánime del primer equipo, pero gran parte de su total de puntos récord de la escuela se debe a su pista trasera de Bohannon, Connor McCaffery y Joe Toussaint.

Bohannon promedió 4.5 asistencias esta temporada, ayudando a los Hawkeyes a liderar la nación con 19.1 por juego. También fue inteligente con la piedra, ayudándolos a obtener la mejor tasa de asistencia a la rotación en la nación también.

JAQUORI MCLAUGHLIN, UC Santa Bárbara

Después de comenzar su carrera en Oregon State, McLaughlin ha encontrado un hogar en Santa Bárbara, llevando a los Gauchos a un título del Big West Tournament y un juego contra el quinto sembrado Creighton en el Torneo de la NCAA.

También estuvo en su mejor momento en el torneo de la conferencia, promediando más de 20 puntos en los tres juegos.

"JaQuori ha tenido una gran temporada", dijo el entrenador de los Gauchos, Joe Pasternack. “Su altruismo es una gran parte de este equipo y simplemente hace que todos los demás sean mejores. Se merece todo lo positivo que se le presente ”.

MICHAEL ALMONACY, Estado de los Apalaches

Comenzó su carrera en Stony Brook, se desvió a la escuela de la División II en el sur de New Hampshire, pero como estudiante de posgrado en Appalachian State, Almonacy se ha convertido en lo suyo. Lidera una ofensiva de cuatro escoltas junto a Justin Forrest, Adrian Delph y Donovan Gregory que podría dar lugar a ataques de sembrado No. 1 si sobrevive a un juego de First Four contra Norfolk State.

"Ha sido muy gratificante demostrar que todos los escépticos estaban equivocados", dijo Almonacy, quien sumó 32 puntos en el juego por el título del torneo Sun Belt para reservar un viaje al Torneo de la NCAA, "y demostrar que puedo jugar a este nivel".

TRE MANN, Florida

Buena suerte para encontrar a alguien más atractivo que el escolta de segundo año de los Gators, quien promedia 23.5 puntos en sus últimos cuatro juegos y deslumbró con un récord personal de 30 puntos en una derrota ante Tennessee en los cuartos de final del Torneo de la SEC.

Mann también puede hacer casi todo. Derribó 13 tablas para ir con 19 puntos en una victoria sobre Auburn en febrero.

ISAIAH MILLER, UNC Greensboro

El tres veces jugador defensivo del año de la Conferencia Sur también puede vencerlo en el lado ofensivo. Miller promedia 19.3 puntos y 4.0 asistencias, y sumó 25 puntos y tuvo 12 rebotes y seis asistencias en la final de la SoCon.

Las sorpresas tienden a suceder en el Torneo de la NCAA cuando los equipos juegan a la defensiva y evitan pérdidas de balón, y la competencia de Miller en ambas áreas es una de las principales razones por las que los Spartans sembrados No. 13 tienen una oportunidad contra el sembrado No. 4 Florida State.