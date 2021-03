Hará JC Chávez una última exhibición ante "Macho" Jr.

ESPN

El "César del Boxeo Mexicano", Julio César Chávez, anunció lo que será su última exhibición, dijo, programada para el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco, y en contra del hijo de su otrora rival Héctor ‘Macho’ Camacho, a quien se rendirá un homenaje.

Los hijos de JC también tomarán parte en la función. Por un lado, Julio César Chávez Jr. ante un rival por designar, mientras que Omar Chávez se verá más caras, una vez más, en contra del local Ramón ‘Inocente’ Álvarez, luego de haber dividido triunfos.

“Acepté porque es mi última exhibición, mi cuerpo no da para más, así que contra Camacho Jr. será la última vez que me suba al ring, por eso metí a mis hijos, para tener ese recuerdo”, dijo el ídolo mexicano durante una conferencia de prensa realizada este martes en territorio jalisciense.

Chávez confesó que de arranque no le agradó la idea de subirse al ring para una exhibición en contra de Camacho Jr., pero cuando le propusieron hacer esta contienda como homenaje, terminó accediendo a la realización del evento.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr, dije que no, y cuando me cuestionaron el por qué, les dije que porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al ‘Macho’ Camacho, acepté.

“Peleé contra cinco puertorriqueños, y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió. Fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio, pero seguro se va a enojar por la tunda que le voy a dar a su hijo”, destacó JC durante la presentación de este duelo acompañado de autoridades del estado.

“Muchas gracias por esta oportunidad, que he esperado desde que Chávez le ganó a mi padre. Estamos preparándonos para lo que va a pasar. Tengo como 10 años buscando la pelea con un Chávez, y ahora se va a dar en esta ciudad, que será una gran pelea para toda Latinoamérica. Me voy a preparar para hacer un buen combate, para honrar a mi padre, es algo personal”, aseguró ‘Macho’ Jr. en el evento.

De acuerdo con las autoridades, encabezadas por Fernando Ortega como representante del CODE Jalisco, las autoridades de salud serán las encargadas de decir cuál será la capacidad del Estadio Jalisco.