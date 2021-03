Mets hablan de un nuevo acuerdo, Lindor de la agencia libre

AP

Poco más de dos semanas antes del día inaugural, Francisco Lindor y los Mets de Nueva York han comenzado a hablar de mantenerlo en la ciudad más allá de esta temporada.

El campocorto All-Star recién adquirido y el equipo han comenzado a discutir un contrato a largo plazo, dijo el martes.

"No voy a renegociar durante la temporada", dijo Lindor después de conectar su primer jonrón esta primavera, conectando contra Jairo Solís de Houston durante la victoria de los Mets por 8-3.

“Iré a la agencia libre. Si algo continúa durante la temporada, no es justo para mí. No es justo para el equipo. Tengo que dar todo lo que tengo para ganar partidos de béisbol. Entonces, si no sucede en los entrenamientos primaverales, iré a la agencia libre. Hablaremos en noviembre, diciembre, cuando comience la agencia libre ”, dijo.

¿Por ahora?

“Nada serio,” dijo Lindor. "Solo estamos hablando".

Los Mets obtuvieron a Lindor de Cleveland en enero, y firmó para esta temporada por 22,3 millones de dólares.

Lindor, de 27 años, fue un All-Star durante cuatro temporadas consecutivas antes de 2020, cuando no hubo un Clásico de Verano antes de la pandemia de coronavirus.

Nueva York abre la temporada el 1 de abril en Washington.

Uno de los jugadores que Cleveland consiguió por Lindor, el campo corto Amed Rosario, tuvo un día difícil en su debut en un nuevo puesto.

Jugando en el jardín central por primera vez, Rosario cometió tres errores - dos gotas, un tiro salvaje - en un juego contra los Angelinos de Los Ángeles. Los cuatro años de Rosario en las mayores incluyen solo un juego en los jardines, y eso fue solo por tres entradas por la izquierda.

Los Indios, con suficiente talento en el cuadro, esperan aprovechar el atletismo de Rosario. Rosario conectó dos hits, pero como dijo el manager Terry Francona a principios de semana, tienen que tener paciencia para ver si el recién llegado puede jugar en el jardín central.

Shohei Ohtani conectó su tercer jonrón en dos días para los Angelinos y el cuarto de la primavera, lanzando un tiro que despejó el ojo del bateador en el jardín central frente al ganador del Cy Young de la Liga Americana, Shane Bieber.

Bieber permitió nueve carreras, pero solo una limpia después de los errores de Rosario.

“Hablé con él después de la tercera entrada, una vez que terminé. Le dije: 'Escucha, hombre, esto es difícil. No te desanimes. Mantén la cabeza en alto '”, dijo Bieber.

BLUE JAYS 14, PHILLIES 5

Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4 de 4 con dos dobles y un triple, anotando tres veces para Toronto. Marcus Semien, quien conectó cuadrangulares, George Springer, Teoscar Hernández, Cavan Biggio y Randal Grichuk tuvieron dos hits. Tanner Roark permitió tres carreras en tres hits y dos bases por bolas en tres entradas y un tercio.

ÁNGELES 17, INDIOS 8

Griffin Canning registró cinco ponches en cuatro entradas en la apertura de los Angelinos, permitiendo dos carreras en cinco hits y una base por bolas. Canning ahora tiene 13 ponches en 7 2/3 entradas. Albert Pujols conectó doble y sencillo.

Los indios cometieron cinco errores y permitieron 17 carreras sucias.

METS 8, ASTROS 3

El as de los Mets, Jacob deGrom, permitió su primera carrera en tres aperturas en los entrenamientos de primavera, un jonrón impulsado por el viento de Jeremy Peña. El dos veces ganador del premio Cy Young ha permitido tres hits en 8 2/3 entradas con 16 ponches y una base por bolas.

Pete Alonso conectó su tercer jonrón y Dominic Smith también conectó. Jeff McNeil conectó un doble productor para poner fin a una mala racha de 1 de 21.

La estrella de Houston Alex Bregman jugó su primer partido esta primavera después de recuperarse de un problema en el tendón de la corva. Se ponchó por primera vez, el jardinero central Brandon Nimmo le robó un jonrón de dos carreras y terminó 0 de 3.

BREWERS 7, DODGERS 2

Los ases de Los Ángeles, Clayton Kershaw y Trevor Bauer, lanzaron ambos con resultados mixtos.

Kershaw abrió y cedió jonrones a los dos primeros bateadores que enfrentó, Kolten Wong y Luis Urías. El zurdo permitió cinco carreras y ocho hits en cuatro entradas.

Bauer se hizo cargo y ponchó a siete en las últimas cinco entradas, permitiendo dos carreras y tres hits, dos de ellos jonrones.

Josh Lindblom trabajó 3 2/3 entradas en blanco en la apertura para Milwaukee, ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas. Josh Hader permitió un hit y ponchó a dos en una entrada de relevo. Luke Maile y Billy McKinney también conectaron un jonrón.

SOX BLANCO 4, PADRES 3

Carlos Rodón trabajó tres entradas de un hit en la apertura para los Medias Blancas, ponchando a cuatro. Reynaldo López estuvo tres entradas en relevo, permitiendo dos carreras en cuatro hits y una base por bolas. Nick Madrigal jugó en su segundo partido de la Liga Cactus después de que le repararan quirúrgicamente el hombro izquierdo en la temporada baja y se fue de 0 a 3.

Joe Musgrove ponchó a cuatro en su inicio de cuatro entradas, permitiendo tres hits, un par de bases por bolas y una carrera en un lanzamiento descontrolado. Mark Melancon permitió un hit en su entrada de relevo.

DIAMONDBACKS 12, ATLETISMO 3

El abridor de Arizona Madison Bumgarner permitió jonrones a Jed Lowrie y Chad Pinder en cuatro entradas. Ketel Marte y Asdrúbal Cabrera pegaron cuadrangulares por los Diamondbacks.

Lowrie consiguió su primer golpe de la primavera. Ha hecho solo ocho apariciones en el plato en los últimos dos años mientras sufría dos lesiones importantes en la rodilla.

Jesús Luzardo permitió seis carreras en cinco hits y una base por bolas en dos entradas y un tercio para Oakland.

YANQUIS 7, TIGRES 4

Gerrit Cole hizo su tercera apertura para Nueva York, cediendo dos carreras en tres hits y una base por bolas en tres entradas y dos tercios, ponchando a cinco. Clint Frazier conectó tres hits, incluido un jonrón. Gio Urshela pegó dos hits y Mike Tauchman conectó un jonrón.

Michael Fulmer luchó por tercera apertura consecutiva. Rindió tres carreras en cuatro hits y tres bases por bolas, lanzando 63 lanzamientos en dos entradas. El toletero de Detroit, Miguel Cabrera, está bateando para .182 luego de quedarse sin hits en tres viajes.