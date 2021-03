Strasburg comienzan temprano con problemas

AP

WEST PALM BEACH, Florida

El lanzador de los Nacionales de Washington, Stephen Strasburg, dejó su segunda apertura en los entrenamientos de primavera en la tercera entrada el domingo debido a un problema en la pantorrilla izquierda que llamó "nada importante".

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2019, cuya temporada 2020 se redujo a solo cinco entradas porque necesitaba una cirugía del túnel carpiano en su muñeca derecha, dijo que su pantorrilla "agarró" mientras se paraba sobre esa pierna al final de su movimiento de lanzamiento.

"Es algo más como una medida de precaución y simplemente tómatelo día a día y ve cómo se siente mañana", dijo Strasburg, quien permitió un hit, ponchó a cuatro y caminó uno en 2 1/3 entradas sin anotaciones de La derrota de Washington por 5-0 ante los Astros de Houston.

"Afortunadamente, siento que soy un sanador rápido", dijo, "así que no creo que sea algo que pueda ser una ausencia prolongada".

El mánager Dave Martínez y el entrenador Paul Lessard salieron al montículo para revisar al derecho antes de que dejara el juego.

“Realmente no hubo mucha discusión”, dijo Martínez. “Solo quería señalar exactamente lo que estaba sintiendo. Aparte de eso, estaba saliendo del juego. Estamos en el entrenamiento de primavera. No tiene sentido presionarlo ".

Strasburg dijo que un médico del equipo lo examinó y le hicieron un examen de ultrasonido.

Hizo 45 lanzamientos y dijo que antes de que la pantorrilla se volviera problemática, su bola rápida y el cambio se sintieron mejor que en su salida inicial de la Liga de la Toronja cinco días antes.

"Realmente no lo sentí en absoluto excepto en el último lanzamiento, donde lo sentí simultáneamente mientras terminaba el lanzamiento", dijo Strasburg.

"He tenido calambres en las pantorrillas en el pasado y he superado eso", dijo. "Esto definitivamente fue algo un poco diferente, pero no algo en lo que no podría haber lanzado si fuera un juego más grande, supongo".

El día de apertura es el 1 de abril.

"Mi preocupación es simplemente mantenerlo en un horario de cinco días en este momento", dijo Martínez.

"Si se despierta dolorido o algo así, podría ser retenido", dijo el gerente. "Veremos qué pasa mañana".