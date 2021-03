Stanford encabeza el campo femenino de la NCAA

AP

UConn está en su lugar normal con una cabeza de serie No. 1 para el Torneo femenino de la NCAA. También es un territorio familiar para Stanford y Carolina del Sur.

Es un nuevo día para el estado de Carolina del Norte. Y los Huskies, aunque están acostumbrados a su posición en el cuadro, se enfrentan a cierta incertidumbre después de que el técnico Geno Auriemma dio positivo por el coronavirus .

NC State es una cabeza de serie No. 1 por primera vez, uniéndose a Stanford, Carolina del Sur y Connecticut en las primeras líneas de las regiones temáticas de San Antonio para el torneo femenino. El Cardenal ganó el No. 1 general cuando se reveló el campo el lunes por la noche.

"El sembrado No. 1 es un gran honor, obviamente", dijo el entrenador de NC State, Wes Moore. "Todos me conocen, prefiero quedarme en el número 2 y mantenerme bajo".

La entrenadora de Stanford, Tara VanDerveer, restó importancia a ser la primera opción.

“Lo que realmente le digo a nuestro equipo es que las semillas no importan”, dijo. "No es como si obtuvieras puntos extra cuando te presentas en el gimnasio".

VanDerveer dijo que estar sano y emocionado de jugar era lo más importante. Básicamente, los equipos estarán encerrados en hoteles, excepto para ir a prácticas o juegos como parte de los estrictos protocolos de seguridad COVID-19.

La llegada de Auriemma a Texas se retrasará. Permanecerá aislado durante 10 días y podrá reincorporarse al equipo el 24 de marzo. Los otros miembros del grupo de viaje de UConn dieron negativo en la prueba de COVID-19.

Auriemma se perderá el partido inaugural de los Huskies contra High Point, uno de los cuatro novatos en la NCAA, y un posible enfrentamiento de segunda ronda contra Syracuse o el estado de Dakota del Sur.

“Soy un espectador inocente en este momento. Me voy a sentar y ver cómo hacen lo suyo ”, dijo. ”(El entrenador asistente Chris Dailey) está invicto en torneos. No creo que se pueda conseguir una entrenadora que tenga un mejor récord en el torneo que ella ”.

Si bien el coronavirus causó muchas interrupciones en el calendario a lo largo de la temporada regular, parece que la mayoría de los equipos en el campo llegaron al torneo saludables.

Stanford, que abrirá contra Utah Valley, tuvo una gran odisea esta temporada debido al coronavirus. Tuvo que jugar en la carretera durante nueve semanas después de que los funcionarios de salud del condado de Santa Clara anunciaron que estaban prohibiendo todos los deportes de contacto a fines de noviembre.

El Cardenal, que busca su tercer campeonato nacional, es el principal favorito en la región de Alamo. El Hemisfair, Mercado y River Walk son los otros nombres de la región.

Durante los últimos años, ganar uno de los 16 primeros sembrados pondría a un equipo en casa en las dos primeras rondas del torneo, pero ese no es el caso en marzo. Todos los partidos se jugarán en el área de San Antonio debido a la pandemia, y las últimas cuatro rondas comenzarán en el Alamodome.

Este podría ser uno de los torneos más abiertos, con una docena de equipos capaces de ganar el título. Este año hubo cinco equipos No. 1 en la encuesta de baloncesto femenino de The Associated Press, incluidos los Huskies, que terminaron la temporada en el No. 1 .

Las semifinales nacionales se llevarán a cabo el 2 de abril y el juego de campeonato se llevará a cabo el 4 de abril.

Tennessee continuó su racha de estar en el Torneo de la NCAA durante los 39 años. Uniéndose a High Point como novatos de la NCAA están Stony Brook, Utah Valley y Bradley.

La racha de 24 apariciones consecutivas de Notre Dame en la NCAA llegó a su fin. Los irlandeses fueron uno de los primeros cuatro equipos en salir del torneo. A ellos se les unieron en las afueras del campo Houston, DePaul y Oklahoma.

Incluso sin Notre Dame, la ACC está bien representada con ocho equipos. La SEC y los Diez Grandes tenían cada uno siete escuelas. El Pac-12 tenía seis y el Big 12 tenía cinco.

Sin ningún torneo jugado la temporada pasada debido al virus, Baylor sigue siendo el campeón defensor. El equipo del entrenador Kim Mulkey es muy diferente al que ganó el título, pero aún tiene bastante talento, ganando los 12 grandes torneos de la temporada regular y la conferencia.

Las Lady Bears son una semilla número 2 en la región de UConn.

Al igual que Baylor, las otras tres semillas, Louisville, Texas A&M y Maryland, en algún momento estuvieron en consideración para la única línea.

"Tuvimos muchos equipos, mucha discusión sobre quiénes eran los cuatro que eran los adecuados para la línea", dijo la presidenta del comité de selección de la NCAA, Nina King.