Tiger Woods regresa a videojuegos con la serie 2K

AP

Tiger Woods está de vuelta en el juego, al menos digitalmente.

Woods ha firmado una asociación a largo plazo con la compañía detrás de la serie de videojuegos “PGA Tour 2K”, devolviendo al 15 veces campeón principal a una industria que una vez dominó con EA Sports.

El acuerdo fue anunciado el martes, casi un mes después de que Woods sufriera lesiones en las piernas que pusieron en peligro su carrera cuando chocó una camioneta en una carretera empinada en los suburbios de Los Ángeles.

Es posible que Woods nunca regrese al PGA Tour, donde sus 82 victorias están empatadas con Sam Snead en la mayoría de los tiempos, pero su nombre y semejanza se usarán exclusivamente en la franquicia "PGA Tour 2K". Woods no estaba entre los jugadores incluidos en el juego 2K del año pasado, y no está claro si será agregado o si su nombre o imagen se usará en la portada. Un comunicado de prensa de 2K solo decía que Woods sería director ejecutivo y consultor.

Woods se asoció con EA Sports durante 15 años, y la serie "Tiger Woods PGA Tour" se encuentra entre los videojuegos deportivos más exitosos de la historia. Woods y EA Sports se separaron en 2013, cuatro años después de que las noticias de los asuntos extramatrimoniales de Woods empañaran su imagen pública.

EA Sports reconstruyó el juego desde cero y puso a Rory McIlroy en la portada en 2015, pero el reinicio recibió críticas deficientes. EA Sports no ha producido un juego de golf desde entonces.

"Estoy deseando volver al panorama de los videojuegos, y con 2K y HB Studios, he encontrado los socios adecuados para que esto suceda", dijo Woods en un comunicado emitido por 2K. "Me siento honrado de participar en esta oportunidad y espero compartir mi experiencia y conocimientos mientras construimos juntos el futuro de los videojuegos de golf".