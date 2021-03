Entrenador de UConn, da positivo por coronavirus

AP

STORRS, Connecticut

El entrenador de baloncesto femenino de la UConn, Geno Auriemma, dio positivo por el coronavirus y se perderá al menos las dos primeras rondas del Torneo de la NCAA.

El miembro del Salón de la Fama está aislado en casa después de recibir un resultado positivo de una prueba de COVID-19 tomada el domingo, pero su equipo seguirá jugando sin él, dijo la escuela.

Dijo que no está experimentando ningún síntoma y que no tiene idea de cómo contrajo el virus.

"No fui de repente a las vacaciones de primavera, no fui a Florida", dijo a los periodistas en una conferencia telefónica el lunes. “No fui de repente a un retiro en motocicleta a Montana o algo así. No hice nada ".

Los Huskies, los primeros cabezas de serie, están programados para partir para el torneo en San Antonio el martes. De acuerdo con las pautas de salud federales y estatales, Auriemma debe permanecer aislada durante 10 días y puede volver a unirse al equipo el 24 de marzo.

El médico jefe del equipo dijo que los protocolos de rastreo de contactos indicaban que Auriemma no había tenido contacto cercano con ningún otro miembro del equipo desde el viernes. Todos los demás miembros del equipo y el personal del Nivel 1 dieron negativo para el virus el domingo y el lunes, dijo la escuela.

Auriemma dijo que él y los otros entrenadores mantienen una distancia social segura con los jugadores, incluso en la práctica, y le dijeron que su carga viral era tan baja que hay muy pocas posibilidades de que le transmita la enfermedad a otra persona.

“Solo se identificaron los contactos cercanos del hogar”, dijo la Dra. Deena Casiero. "Dado el hecho de que hemos estado haciendo pruebas diarias durante los últimos siete días, estamos seguros de que pudimos detectar esto muy temprano en el proceso de la enfermedad".

Está previsto que los Huskies se enfrenten a High Point el próximo domingo. Si avanzan, se enfrentarían al ganador del juego entre Syracuse y el estado de Dakota del Sur el 23 de marzo, el día antes de que terminara el aislamiento de Auriemma.

"Solo necesito que ganen dos juegos para poder llegar allí y ayudar en cualquier juego después de eso", dijo.

Auriemma dijo que hablará con sus entrenadores asistentes mientras estén en Texas, pero que no intentará entrenar desde Connecticut.

El entrenador en jefe asociado Chris Dailey, que ha estado con Auriemma a lo largo de sus 36 temporadas en Storrs, tiene marca de 10-0 mientras se desempeñaba como entrenador, lo que incluye llevar al equipo a su primer título del Big East Tournament en 1989 mientras Auriemma cumplía una suspensión.

"Soy un espectador inocente en este momento", dijo Auriemma. "Me voy a sentar y ver cómo hacen lo suyo".

La centro Olivia Nelson-Ododa dijo que el equipo no espera que cambie mucho.