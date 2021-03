QB Fitzpatrick acepta firmar con Washington

AP

Washington acordó fichar al mariscal de campo veterano Ryan Fitzpatrick, según una persona con conocimiento directo de la movida.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el acuerdo no puede ser oficial hasta que comience el nuevo año de la liga el miércoles.

Fitzpatrick, o "FitzMagic" , le da a Washington más experiencia en la posición más importante del fútbol después de que liberó a Alex Smith. El equipo ahora tiene a Fitzpatrick, al oficial convertido en jugador destacado en los playoffs Taylor Heinicke y al favorito del entrenador Ron Rivera, Kyle Allen, bajo contrato como mariscal de campo.

Washington también tiene la selección número 19 en el draft y podría usar una de sus primeras selecciones en un mariscal de campo del futuro. Fitzpatrick estaría en la mezcla por el momento en lo que se espera sea un contrato de un año.

Fitzpatrick se une a su noveno equipo diferente de la NFL a la edad de 38 años después de estar con los St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers y Miami Dolphins. Comenzó siete y jugó en nueve partidos la temporada pasada para Miami, lanzando para 2,091 yardas, 13 touchdowns y ocho intercepciones.

El graduado de Harvard que fue una selección de séptima ronda, 250 en general, en el mismo draft de 2005 donde Smith fue primero, ha aparecido desde entonces en 165 juegos de la NFL, todos en la temporada regular. Tiene 223 touchdowns, 179 intercepciones y lanza para 34,977 yardas.