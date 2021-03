Qué ver en primera semana de la NCAA

AP

El torneo de la NCAA 2020 fue aniquilado por el coronavirus, robando al mundo del deporte uno de sus mayores espectáculos.

Después de una temporada caótica a través de una pandemia, March Madness está de regreso.

Sabes que los jugadores están listos. También los entrenadores. Los fans también.

El grupo de este año será como ningún otro, jugado completamente en Indiana durante un lapso de tres semanas.

No hay Duke, ni Kentucky, pero hay muchos nuevos favoritos y advenedizos que han esperado mucho tiempo por su oportunidad.

Para prepararte, tenemos un resumen de los equipos, jugadores y juegos a los que debes prestar atención cuando se inicie el grupo con el First Four Thursday en Bloomington:

LOS FAVORITOS

Gonzaga. Cable a cable No. 1 persiguiendo a los perfectos Indiana Hoosiers de 1976.

Illinois. Duro, talentoso, cargado. Ayo y Kofi pueden ser el mejor golpe 1-2 del soporte.

Baylor. Tiradores de todas partes, tenaces en D, perdieron una vez en todo el año.

Michigan. Los Wolverines han hecho grandes cosas en un corto período de tiempo con Juwan Howard. Con suerte, la lesión en el pie de Isaiah Livers no les causará problemas.

Iowa. Hawkeyes puede encenderlo cuando están encendidos y tener a uno de los mejores jugadores de la nación en Luka Garza.

CARAS NUEVAS

Hartford. Los Hawks están en el Torneo de la NCAA por primera vez en 27 años como programa de la División I después de ganar el Torneo de América Este.

Gran Cañón. Bryce Drew hizo magia rápida en el desierto, necesitando una temporada para llevar a los Antílopes al Torneo de la NCAA por primera vez en ocho años en DI.

Rutgers. Los Scarlet Knights vieron aplastados sus sueños la temporada pasada cuando se canceló el Torneo de la NCAA. Tuvieron una segunda oportunidad y la aprovecharon al máximo, abriéndose camino hacia el cuadro por primera vez desde 1991.

Drexel. Los Dragones ganaron 12 juegos toda la temporada, pero tres de ellos fueron en el Torneo de la Asociación Atlética Colonial, lo que los puso en el cuadro por primera vez en 25 años.

JUGADORES ESTRELLA

Luka Garza, Iowa. Bestia Big Ten lista para atravesar el soporte.

Ayo Dosunmu, Illinois. Atlético, embrague, listo para convertirse en la última estrella de un solo nombre del torneo de la NCAA.

Corey Kispert, Gonzaga. El francotirador hace ir a los Zags.

Jared Butler, Baylor. Dispara, lidera y juega D también.

Cade Cunningham, Estado de Oklahoma. El potencial número uno en el draft de la NBA es un anotador, distribuidor y dominador.

LOS MEJORES JUEGOS

Colgate vs. Arkansas, Región Sur, viernes. Deje el sofá por un minuto y podría perder una canasta, o 10. Y tomar el relevo, sea lo que sea.

Michigan State vs. UCLA, First Four, jueves. Dos de los programas históricos de baloncesto universitario ayudarán a comenzar bien el torneo.

Texas Tech contra el estado de Utah, región sur, viernes. Será difícil conseguir canastas entre estos dos equipos de orientación defensiva.

Loyola Chicago vs. Georgia Tech, región del Medio Oeste, viernes. Los Ramblers están de regreso por primera vez desde su carrera en la Final Four de 2018. Georgia Tech fue el campeón sorpresa del torneo ACC. Y es de esperar que la hermana Jean tenga la oportunidad de ir a Indy.

Oregon vs. Virginia Commonwealth, Región Oeste, sábado. VCU juega una defensa sofocante. Oregon puede iluminar el marcador. Fuerza contra fuerza.

POTENCIAL MALESTADO

No. 12 UC Santa Barbara sobre No. 5 Creighton, Región Oeste. Existe la posibilidad de que los Bluejays disparen a los Gauchos fuera del gimnasio. Si están apagados, tenga cuidado con UCSB, que ha perdido una vez en el nuevo año.

No. 12 Winthrop sobre No. 5 Villanova, Región Este. Los Wildcats están sin el base Collin Gillespie por el resto de la temporada. Los Eagles han perdido una vez en toda la temporada.

El No. 10 Rutgers sobre el No. 7 Clemson, Región del Medio Oeste, el viernes. Es posible que los Scarlet Knights no hayan estado aquí por mucho tiempo, pero los apostadores los convirtieron en favoritos sobre los Tigres.

No. 12 Georgetown sobre No. 5 Colorado, Región Este, sábado. Los trabajadores del Madison Square Garden finalmente descubrieron quién es Patrick Ewing después de que Hoyas ganara el título de Big East. Los búfalos también pueden descubrirlo.

No. 13 Ohio sobre No. 4 Virginia, Región Oeste, sábado. Los Cavaliers tuvieron que retirarse del Torneo ACC debido a una prueba positiva de COVID-19 y han sido rebotados antes. Los Bobcats también tienen un historial de sorpresas, venciendo a Michigan en el camino hacia el Sweet 16 de 2012.

MONSTRUOS MEDIOS MAYORES

Max Abmas, Oral Roberts. Lideró la nación con 24.2 puntos por juego y disparó 43% de 3 mientras se especializaba en química biomédica. Va a estar bien después del torneo pase lo que pase.

Jason Preston, Ohio. Podría ser el mejor jugador que los fanáticos de los aros universitarios no acérrimos no conocen. Promedió 17,1 puntos, 6,9 asistencias y 6,7 rebotes.

Neemias Queta, Estado de Utah. Fuerza absolutamente dominante en el interior en ambos extremos.

Camron Krutwig, Loyola Chicago. El centro de pases robusto, ágil y hábil de la Final Four de los Ramblers sigue jugando.

Isaiah Miller, UNC Greensboro. Puede doler con su anotación (19,3 puntos por partido) y se levantará en su parrilla sobre D.