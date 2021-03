Pizza, batido y alitas: Antetokounmpo centrado en un rollo

AP

Giannis Antetokounmpo no se dio cuenta de que él y los Milwaukee Bucks habían ganado nueve de 10 y no estaba totalmente seguro de que los 76ers de Filadelfia estuvieran en el primer lugar de la Conferencia Este.

El MVP reinante de la NBA consecutivamente no está mirando demasiado hacia el futuro. Playoffs? Playoffs? Antetokounmpo ni siquiera está enfocado en el primer juego de los Bucks esta temporada contra los 76ers el miércoles por la noche.

"Estoy ansioso por tomarme el día libre mañana, disfrutar de mi pizza de pepperoni, mi batido, mis alitas de pollo", dijo. “Cuando llegue el momento, tendremos un plan de juego, el entrenador nos dará el plan de juego y sé que mi equipo estará listo. Yo también intentaré estar listo ".

Un enfoque hiperconcentrado en el momento está ayudando a Antetokounmpo a jugar algo de su mejor baloncesto. Antetokounmpo ha registrado tres triples-dobles consecutivos desde que fue nombrado MVP del Juego de Estrellas, y los Bucks le siguen.

"Es algo bueno de Giannis, seguro", dijo el entrenador Mike Budenholzer. “Tiene un gran sentido del juego. Creo que la forma en que está jugando con el pase, la forma en que sus compañeros de equipo están lanzando, las amenazas de tres puntos que hay ahí fuera, creo que pone la mesa todo el partido y lo lee bien. Y, tarde, puede hacer las jugadas y terminar ”.

Antetokounmpo se quita la idea de que tiene un instinto innato de cuándo pasar el balón y cuándo hacerse cargo de un juego. Insiste en que no es Kobe Bryant ni el máximo goleador de la liga Bradley Beal, sino simplemente "un jugador de baloncesto".

Eso es solo parte de su esfuerzo esta temporada para mantenerse en el presente.

"Cuando voy a tomar mi siesta, seguir mi rutina, ver una película, dar mi caminata de 20 minutos todos los días, voy a estar en ese momento", dijo. “He hecho un mejor trabajo este año simplemente disfrutando de este momento y sin dejar que mi mente explore tanto y empiece a pensar en los playoffs, el resultado, el campeonato, no campeonato porque al final del día, este es un trabajo estresante que nosotros ' estás haciendo. Te vas a estresar ".

Antetokounmpo no se preocupa por otra salida anticipada de los playoffs, seis meses desde que Milwaukee fue derribado por Miami en la segunda ronda de la burbuja de la NBA en Disney World. Confía en que estará listo cuando surja esa situación a finales de esta primavera.

Su próximo desafío es un enfrentamiento en Filadelfia, que no tendrá al candidato al Jugador Más Valioso Joel Embiid debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Al ver salir a Embiid, sabemos que todavía no podemos tomarlos a la ligera", dijo el delantero Khris Middleton. "Definitivamente es un juego que creo que todos esperan con ansias".

Antetokounmpo sabe que la clave es jugar una buena defensa, pero en su proceso de maduración, también está más preocupado por el proceso que por el resultado.

“¿Son el número uno en el este? va a ser difícil ”, dijo. “Ojalá podamos hacer algunos tiros y no importa el resultado, simplemente dejar Filadelfia mejor y tratar de terminar el viaje con una buena nota. No ganar, jugar bien al baloncesto. Recuérdalo."

Pocos equipos están jugando tan bien como los Bucks, que han perdido una vez desde el 19 de febrero, y llevaron a Antetokounmpo a decir: “¿Nueve de 10? ¡Sí, eso es el 90%! "

La alegría se muestra en la cancha.

"No queremos, (pero) también vamos a tener un mal tramo", dijo. “Al final del día, nos estamos divirtiendo. Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo en este momento ".