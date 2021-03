Relevo antorcha de Tokio: máscaras, aclamaciones silenciosas y precaución

AP

TOKIO

Los organizadores planean extremar las precauciones cuando comience el relevo de la antorcha olímpica la próxima semana, sabiendo que cualquier tropiezo podría poner en peligro la apertura de los Juegos de Tokio en poco más de cuatro meses.

Los organizadores hablaron en detalle el martes sobre sus planes para el relevo, que está programado para comenzar el 25 de marzo en la prefectura nororiental de Fukushima. El relevo atravesará Japón durante los próximos cuatro meses con 10.000 corredores llevando la antorcha.

También es un acto simbólico para levantar el telón de los Juegos Olímpicos pospuestos, y no hay lugar para el error. Si el relevo tropieza, si hay un brote de COVID-19, podría derribar los Juegos Olímpicos con él y la apertura prevista el 23 de julio en el nuevo estadio nacional de Tokio.

"El objetivo del relevo de la antorcha olímpica es aumentar el entusiasmo", dijo Toshiro Muto, director ejecutivo del comité organizador que también se ha encargado del relevo. "Necesitamos equilibrar las cosas entre traer entusiasmo y prevenir la infección por COVID-19".

El relé conecta las 47 prefecturas japonesas y presenta un riesgo real de propagar el virus, particularmente con gran parte del personal de la organización que proviene de Tokio, donde el brote de COVID-19 ha sido más severo en Japón.

Se habló poco después del aplazamiento de la eliminación del relevo de la antorcha, que tiene sus raíces en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero eso se descartó rápidamente ya que el relevo hoy en día está fuertemente patrocinado por Coca-Cola y Toyota.

Japón ha atribuido alrededor de 8.600 muertes al coronavirus, mucho menos que la mayoría de los países de su tamaño. Pero existe una fuerte oposición a los Juegos Olímpicos, y gran parte de ella se debe al temor de que grandes multitudes propaguen el virus.

Se espera que los organizadores anuncien en la próxima semana si los fanáticos del extranjero podrán asistir a los Juegos Olímpicos. Los informes sin fuentes de varias semanas dicen que esos fanáticos serán prohibidos. Sin embargo, existe una fuerte presión para permitir que asistan VIP, personas que obtuvieron boletos de federaciones internacionales, comités olímpicos nacionales y patrocinadores.

Los Juegos Olímpicos contarán con 11.000 atletas, y 4.400 más asistirán a los Juegos Paralímpicos, que se inauguran el 24 de agosto. Operarán en gran parte en una burbuja, serán evaluados con regularidad y algunos vendrán con vacunas.

A los fanáticos a lo largo de las carreteras que vean el relevo se les pedirá que se mantengan a distancia, usen máscaras y animen en silencio. Se les prohibirá por completo la ceremonia de "Gran Inicio" en J-Village, no lejos del lugar hace 10 años del terremoto, tsunami y fusión de tres reactores nucleares.

Al menos 18.000 personas murieron en la tragedia y el área no se ha recuperado por completo.

Los organizadores advierten que detendrán o desviarán la antorcha, o eliminarán los corredores, si es necesario.

“Este va a ser un relevo largo, ya que podemos encontrar la necesidad de cambiar las reglas de operación en torno a la pandemia, o cuando cambien las condiciones locales”, dijo Hidemasa Nakamura, oficial de entrega de juegos del comité organizador. "Las máscaras y los vítores silenciosos son el estándar".