LeBron y Lakers dan pela a Warriors, Clippers vencen Mavericks

LeBron James anotó un triple-doble con 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, lo que llevó a Los Angeles Lakers, mermados por lesiones, a superar a los Golden State Warriors 128-97 el lunes por la noche.

Montrezl Harrell respaldó el cuarto triple-doble de la temporada de James al anotar 27 puntos desde el banco en 11 de 14 tiros cuando los Lakers aseguraron la serie de la temporada con Golden State.

Stephen Curry anotó 27 puntos con cuatro triples y se convirtió en el líder de asistencias de la franquicia de los Warriors un día después de cumplir 33 años y en su temporada número 12 en la NBA.

"Tenemos que cansarnos de quedarnos destrozados porque eso es vergonzoso", dijo Curry. “Tenemos que sentirnos orgullosos de cómo estamos jugando. Puedes perder partidos, eso va a suceder. Pero no así ".

Con una larga lista de lesiones, los Lakers tuvieron otro susto cuando Harrell cayó brevemente con 7:11 por jugar en la primera mitad. Recibió un codazo en la cara del centro novato de los Warriors, James Wiseman, después de su arco mientras intentaba bloquear un tiro y tenía los codos en alto. Después de una revisión de la repetición para determinar si fue "un acto hostil", Wiseman recibió una falta técnica, no una flagrante.

Harrell salió de la cancha solo. Kyle Kuzma lanzó el tiro libre técnico, así que, ¿qué pasó?

"San Francisco tuvo un terremoto de magnitud 3.5 y (cosas) comenzaron a retumbar y no sé, me asusté", espetó. "Y simplemente se fue hacia el extremo izquierdo".

Golden State tuvo su racha ganadora en casa cortada a cuatro, un día después de que los Warriors pusieron fin a la peor racha de cuatro juegos de la temporada al vencer a los Jazz 131-119.

Pero esta fue otra dura paliza a manos de James and Co. después de la derrota de Golden State por 117-91 en Los Ángeles el 28 de febrero.

“Obtuvieron 68 puntos en la pintura. Eso es inaudito ”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

Los Lakers habían perdido sus dos partidos como visitantes anteriores, ambos contra equipos de la Conferencia Oeste.

"No creo que encontraremos nuestra verdadera identidad hasta los playoffs", dijo Kuzma.

Marca de Curry

El pase récord de Curry fue a Kelly Oubre Jr. para una bandeja invertida al minuto del tercero.

“Es especial. Es una especie de premio a la longevidad ”, dijo Curry. “Pero en términos de jugar para la misma franquicia durante 12 años y, con suerte, mucho más, ha habido algunos grandes que han pasado por aquí durante todo el tiempo. Cada vez que haces algo o alcanzas un nivel que está en la parte superior de la lista de una franquicia, es bastante especial. Ojalá fuera en circunstancias diferentes, obviamente, con el juego de esta noche ".

Curry comenzó la noche con 4.854 asistencias, una detrás del líder de la franquicia Guy Rodgers. Son los únicos dos Warriors que alcanzan las 4.000 asistencias.

"Puede hacer pases con cualquier mano y es bombardeado con tanta frecuencia que muchos de sus pases se producen en el tráfico y bajo presión, y hace un trabajo increíble al sacar la pelota de las trampas y encontrar a los jugadores adecuados", dijo Kerr antes el juego. "Creo que dije esto el otro día, pero ¿cuántos pases ha hecho a lo largo de los años que han llevado a las asistencias de Draymond (Green)?"

Curry conectó un triple en su juego número 100 consecutivo, la tercera racha de este tipo en la historia de la NBA y la segunda para el dos veces MVP después de hacerlo en 157 juegos consecutivos entre 2014-16. Kyle Korver conectó un 3 en 127 juegos consecutivos desde 2012-14 con Atlanta.

Vuelve a perseguir

¿Podrían los Warriors tener una ventaja de local antes del final de la temporada?

"Tenemos la esperanza de tener fanáticos en nuestro edificio antes del final de la temporada", dijo Kerr. "Esas conversaciones están en curso".

Lakers: Tuvo 36 asistencias, la mejor marca de la temporada. "Queremos ser un equipo de pases extra", dijo el entrenador Frank Vogel. ... Los Ángeles jugó sin Marc Gasol, Kostas Antetokounmpo (protocolos de salud y seguridad), Anthony Davis (esguince en la pantorrilla derecha), Jared Dudley (desgarro del MCL en la rodilla derecha) y Alex Caruso, quien, según Vogel, ingresó al protocolo de conmoción cerebral y ganó ' No vuelva hasta el jueves como muy pronto. Gasol está fuera como parte de los protocolos de salud y seguridad COVID-19 de la liga y no estará listo para regresar para el partido del martes contra los Timberwolves. ... LA tiene marca de 9-3 en la carretera contra Occidente.

Warriors: Golden State no ha derrotado a los Lakers en casa desde la victoria por 115-101 el 2 de febrero de 2019, así que nunca en el Chase Center de segundo año. ... Los Warriors terminaron su octavo partido consecutivo esta temporada y el tercero de cinco días consecutivos jugando en casa. ... Los Warriors tienen foja de 25-1 cuando Green tiene un triple-doble como lo hizo el domingo.

Lakers: recibirán a los Minnesota Timberwolves hoy martes para completar el camino a casa de manera consecutiva.

Warriors: Visita a los Houston Rockets el miércoles antes de los juegos consecutivos en Memphis el viernes y sábado.

CLIPPERS 109, MAVERICKS 99

DALLAS (AP)- - Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers respondieron un par de momentos bajos en su temporada, y siguieron rodando en la segunda noche de back-to-backs.

Leonard anotó 22 puntos, Marcus Morris Sr. agregó 14 en un comienzo poco común y los Clippers vencieron a los Dallas Mavericks 109-99 el lunes.

Los Clippers jugaban contra Dallas por primera vez desde una paliza de 51 puntos en su cancha local en diciembre, y una noche después de una derrota de 20 puntos en Nueva Orleans. El único equipo invicto restante de la NBA en la parte trasera de juegos consecutivos mejoró a 7-0 y empató con Phoenix (7-1) con la mayor cantidad de victorias de ese tipo.

“Los back-to-back prueban tu hombría, prueban quién eres y prueban tu carácter”, dijo el entrenador Tyronn Lue. "Creo que esta noche hemos respondido muy bien".

El segundo encuentro, y el primero de dos juegos consecutivos en Dallas, desde que los Clippers vencieron a los Mavericks en seis juegos en una serie de primera ronda en la burbuja de los playoffs, fue una victoria para la profundidad de Los Ángeles sobre el poder estelar de los Mavericks. Los Clippers ganaron por segunda vez en seis juegos, mientras que Dallas perdió por segunda vez en los últimos siete.