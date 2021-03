Sixto Sánchez y Domingo Germán logran sendos triunfos

AP

JUPITER, FLORIDA

El primer lanzamiento de Sixto Sánchez para los Marlins de Miami en el primer juego de entrenamiento de primavera de su carrera se encontró de lleno con el bate de José Altuve. Los Marlins se impusieron 6-5 a los Astros.

La estrella de los Houston Astros conectó un sencillo de apertura el lunes, pero Sánchez se sobrepuso a ese revés en su camino a 1 2/3 entradas en blanco en West Palm Beach, Florida.

El debut en la temporada del muy respetado dominicano de 22 años se retrasó por un problema de visa y luego un falso positivo en una prueba de COVID-19.

“No me siento frustrado, pero fue un sentimiento extraño”, dijo Sánchez a través de un traductor. “Ese falso positivo echó a perder mi impulso, pero no estoy tan atrás. Simplemente no puedo lanzar tantas entradas como los otros muchachos ".

Debido a los días libres, los Marlins podrían saltarse los primeros dos turnos de la temporada de Sánchez. Pero se espera que se una a la rotación a mediados de abril y es ampliamente proyectado como un potencial futuro as.

Padres 13

Cerveceros 3

Jorge Mateo continuó con su buena producción con los Padres al batear triple y sencillo , produjo tres vueltas en el partido que los Padres se impusieron 13-3 a los Cerveceros.

Mateo tiene cinco hits en los dos últimos choques y está casi ganando un puesto como reservista en el club.

Yankees 4

Filis2

Domingo Germán registró otra gran presentación en ruta a lograr un puesto en la rotación abridora en el choque que los Yankees se impusiron 4-2 a los Filis.

El dominicano, quien ha estado fuera por 16 meses, lanzó cuatro entradas , aceptó tres hits y abanicó a seis. Por los Filis, Jean Segura de 1-1 y recibió dos boletos.

Cubs 4

Medias Blancas 4

El abridor de los Cachorros, Alec Mills, permitió tres carreras en seis hits y tres bases por bolas en tres entradas. Shelby Miller trabajó dos entradas como relevista, permitiendo un hit y ponchando a tres en el choque que los dos equipos de Chicago empataron a 4 ayer.

Por los Medias Blancas, Eloy Jiménez se fue de 4-2 y remolcó tres.

Azulejos 4

Detroit 0

Hyun Jin Ryu lanzó pelota de dos hits durante cuatro entradas, ponchando a cuatro, para Toronto. Jonathan Davis abrió el juego con un jonrón contra Matthew Boyd, quien estuvo cuatro entradas. Nomar Mazara tuvo dos sencillos para Detroit. Por Toronto, Santiago Espinal produjo otros dos hits