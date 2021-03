Wander Franco encabeza primeros recortes del campamento de los Rays

MLB.com

Los Rays reasignaron al mejor prospecto Wander Franco al campamento de ligas menores mientras realizaban su primera ronda de recortes en la lista de los Entrenamientos de Primavera el lunes por la mañana.

No se esperaba que Franco, el prospecto número uno de MLB Pipeline por segundo año consecutivo, rompiera el campamento en la lista del Día Inaugural de Tampa Bay. Acaba de cumplir 20 años el 1 de marzo, no salió al campo en un juego oficial el año pasado debido a la cancelación de la temporada de Ligas Menores y aún no ha jugado un juego por encima del nivel High-A.

"Tienes que ser muy disciplinado", dijo Franco el sábado a través del intérprete Manny Navarro cuando se le preguntó qué aprendió en el campamento de Grandes Ligas. "Sé que estamos jugando contra algunos equipos que tienen muy buenos jugadores en su equipo, así que mi trabajo es ser disciplinado y aprender de la experiencia que otros jugadores me cuentan".

Pero Franco mostró destellos de su enorme potencial durante su primer campamento de primavera de Grandes Ligas, y los Rays revelaron en su juego final cuánto pensamiento han puesto en el futuro inmediato del campocorto ambidiestro.

Lo más destacado de los entrenamientos primaverales en Port Charlotte, Florida, fue quizás el enorme e inconmensurable jonrón que Franco conectó contra los Piratas el 3 de marzo. Su habilidad ofensiva debería llevarlo a las Grandes Ligas en algún momento a finales de este año, aunque hay algunos. preguntas sobre dónde jugará en el campo debido a la presencia de Willy Adames como el campocorto titular y el grupo de talentosos infielders que ya están en las grandes ligas para los campeones defensores de la Liga Americana.

Con eso en mente, el comienzo de Franco en tercera base el domingo por la tarde fue notable, al igual que la sugerencia del manager Kevin Cash de que Franco continuará trabajando en segunda, tercera y su posición natural de campocorto. Más versatilidad le dará a Franco más caminos para jugar en las Grandes Ligas.

"Habíamos hablado con Wander hace un par de días, simplemente expresamos que no se puede negar que es un jugador muy talentoso", dijo Cash. "Habiendo dicho eso, tenemos un grupo central de muchachos que jugaron muy bien el año pasado, fueron a la Serie Mundial, y era el momento de reunir a esos muchachos y jugar más profundamente en estos juegos".

En algún momento de esta temporada, es probable que los Rays pidan a Franco que se una a ese grupo. Por ahora, después de ir 5 de 17 en siete juegos de primavera, continuará entrenando en el complejo Charlotte Sports Park del club junto con los otros nueve reasignados hasta que comience la temporada de ligas menores en mayo.

Los siguientes jugadores también fueron reasignados al campamento de ligas menores el lunes: los diestros Shane Baz, Phoenix Sanders y Tyler Zombro; el zurdo Kenny Rosenberg, quien cerró la victoria de los Rays por 3-2 sobre los Medias Rojas el lunes; el receptor Blake Hunt; los jugadores de cuadro Xavier Edwards y Greg Jones; y los jardineros Moisés Gómez y Garrett Whitley. Eso dejó a los Rays con 63 jugadores activos en su lista de Entrenamientos de Primavera.

Edwards ( No. 85 ) y Baz ( No. 90 ) se encuentran entre los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, mientras que Jones ( No. 13 ), Gomez ( No. 16 ) y Hunt ( No. 23 ) se ubicaron entre los 30 mejores menores de los Rays. Jugadores de la liga la temporada pasada según MLB Pipeline.

De los 10 jugadores cortados el lunes, solo Rosenberg, Sanders y Zombro han jugado por encima de la pelota Clase A o High-A. Eso hizo que esta fuera una experiencia aún más valiosa, ya que los prospectos más jóvenes aprendieron de los jugadores más experimentados de los Rays. Y demostraron que también podrían pertenecer algún día.

"No se puede negar el talento que hay a través de esta organización", dijo Cash. "Y para ser justos, hay muchos jugadores talentosos que no están aquí en este momento".

Hunt obtuvo críticas muy favorables por su trabajo en el plato y detrás de él. Gómez conectó un par de jonrones largos y ruidosos. Edwards se fue de 3 de 9 en su tiempo de juego limitado. Baz mostró su material eléctrico , mostró la mejora de su cambio y ponchó a cuatro bateadores en sus dos entradas de trabajo. Jones, la selección de primera ronda del Draft de los Rays en 2019, pasó algún tiempo con el cuerpo técnico de las Grandes Ligas después de no jugar en absoluto el año pasado.

"Necesita una temporada", dijo Cash sobre Jones. "Si miras el progreso que ha hecho, realmente se beneficiaría. [El entrenador de tercera base Rodney Linares] dijo el otro día: Puedes practicar, practicar, practicar, pero está entrando en el flujo de una temporada y las repeticiones. liderando los juegos. Es un tipo que es súper talentoso. Tiene mucho pop en su bate, puede volar, tiene un brazo tan bueno como cualquiera.

"Pero creo que todos los muchachos que estaban en la lista son realmente buenos jugadores, y ciertamente puedo imaginarlos ayudándonos en el futuro".

Los nueve jugadores eliminados de la lista del campamento de Grandes Ligas permanecerán en Port Charlotte para prepararse para sus temporadas, jugar en juegos de campo e incluso aparecer en los concursos de la Liga de la Toronja el resto del mes.

"Hemos tenido conversaciones con todos ellos, buenas conversaciones, básicamente que las entradas son un poco más delgadas ahora porque tenemos que estirar a los muchachos y nuestro grupo central de jugadores de posición comenzará a jugar más profundo en los juegos de pelota", dijo Cash. dicho. "Pero un gran cumplido y un gran elogio para todos los muchachos que fueron nombrados y lo que pensamos de ellos".