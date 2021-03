Westwood toma delantera en Players Championship

AP

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU.

Lee Westwood no está interesado en compararse con el jugador que se convirtió en el número uno del mundo hace una década. Todo lo que sabe es jugar su mejor golf, y ahora tiene otra oportunidad de ver si puede mantener el ritmo contra los mejores del deporte.

Westwood hizo todos los tiros correctos el viernes en una segunda ronda libre de bogeys en el torneo Players Championship, con dos birdies al inicio de la ronda y un ingenioso tiro en un problemático pin en el par 5 del noveno hoyo para cerrar con otro birdie y firmar una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par.

Eso le dio una ventaja de un tiro sobre Matt Fitzpatrick, quien terminó con 68 golpes, de cara al fin de semana en el Stadium Course del TPC Sawgrass, con el campeón del Abierto de Estados Unidos, Bryson Dechambeau, no muy lejos.

Westwood, quien cumple 48 años el próximo mes, jugó lo suficientemente bien para conquistar el torneo Arnold Palmer Invitational la semana pasada en Bay Hill, con excepción de que DeChambeau fue un golpe mejor en un fascinante duelo de generaciones en un campo que favorece la potencia.

Sawgrass no favorece ningún estilo en particular, y produjo una mezcla variada de competidores a la mitad del torneo.

En tanto, Sergio García se quedó a otro golpe luego de una tarjeta de 72 tiros que parecía que iba a ser mucho peor con tantos putt que el español falló, incluyendo un putt de par de 23 pulgadas en el hoyo 15 que siguió a un putt de par de 5 pies que falló en el 14.

Sin embargo, el campeón de 2008 mostró un gran juego, y suficientes putt de par que entraron, para permanecer en la contienda. En el hoyo 11, de par 5, logró su tercer eagle de la semana, que ya iguala el récord del torneo.