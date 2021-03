Entrenador de Dolphins apuesta a Tua Tagovailoa

AP

MIAMI

El entrenador de los Dolphins de Miami, Brian Flores, se dijo entusiasmado de preparar en la pretemporada a Tua Tagovailoa para que dé el gran salto en su segunda campaña como quarterback de la NFL.

Lo que Flores no dijo el jueves fue su parecer sobre entrenar al quarterback Deshaun Watson, dos veces seleccionado al Pro Bowl.

Existe la creencia generalizada de que los Dolphins buscarán a Watson si está disponible esta primavera debido al disgusto del jugador con los Texans de Houston. Watson había solicitado un canje pero los Texans afirman que no está en oferta y muchos equipos se pelearían para llevárselo.

Cuando se le preguntó sobre Watson, Flores dijo que sigue apostando por Tagovailoa.

“Me entusiasma trabajar con Tua”, declaró Flores. “Es mi interés. Es un jugador talentoso, y aquí creemos en el desarrollo de jugadores.

“Tua y yo almorzamos ayer, gran parte este desarrollo incluye construir relaciones. Tiene confianza, yo le tengo confianza”.

Tagovailoa ha dicho que su campaña de novato no estuvo a la altura de su nivel después de que Miami lo contratara como quinto seleccionado general en el draft de 2020. Después de que saliera de una cirugía importante en la cadera, Tagovailoa fue titular en nueve partidos y ocupó la casilla 30 de la NFL en yardas por intento cuando Miami termino 10-6 sin alcanzar la postemporada.

“Ahí lo arrojamos al fuego”, dijo Flores. “Me entusiasma el salto del año uno al año dos, y que él se sienta más cómodo. El receso de la temporada va a serle muy útil de verdad”.

Flores señaló que el desarrollo de Tagovailoa fue un factor en la elección de quienes sustituirán al coordinador ofensivo Chan Gailey, quien se marchó al cabo de una temporada.

Eric Studesville y George Godsey fueron ascendidos a coordinadores conjuntos desde otras posiciones en el interior del equipo.

“La continuidad fue para mí importante en la toma de esta decisión”, indicó Flores. “Yo quería eso para Tua y para muchos jugadores jóvenes que teníamos en la ofensiva”.

Flores afirmó que no decide cómo aplicar el sistema de comunicación de las jugadas.