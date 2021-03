El gran final envía a García a una gran ventaja en el Players Championship

AP

PONTE VEDRA BEACH, FlORIDA

Sergio García ha jugado contra TPC Sawgrass lo suficiente como para saber que hay problemas acechando en cada turno, y la primera ronda de este jueves en The Players Championship proporcionó otro ejemplo. Pero no para él.

Un comienzo sólido se convirtió en uno brillante para García, quien terminó con un birdie-birdie-eagle para un 7 bajo 65, poniendo al español a una ventaja de tres golpes entre los primeros abridores.

García, quien ganó el evento principal del PGA Tour en 2008, embocó un putt para birdie de 15 pies en el séptimo par 4, conectó un hierro 3 a 15 pies en el octavo par 3 y lo cerró con un palo 5. a 18 pies para el águila en su hoyo final.

El 65 igualó su mejor puntuación en el Stadium Course.

García fue uno de los cinco jugadores del sorteo de la mañana que rompieron 70 en lo que parecían ser condiciones ideales, con solo una brisa suave y un campo en impecables condiciones. El problema provino de las posiciones de los pines que requerían más precisión de lo habitual y los peligros de Sawgrass que hacen que este campo sea tan entretenido como cualquier otro.

"Por alguna razón, simplemente encaja en mis ojos", dijo García, quien tiene un par de segundos puestos para acompañar su victoria. "Veo lo que quiero hacer prácticamente en cada hoyo y luego es cuestión de hacerlo".

Lo hizo mejor que nadie, agregando otra águila al principio de su ronda con un acercamiento a 10 pies en el par 3 17.

Corey Conners, un contendiente la semana pasada en Bay Hill, y Matt Fitzpatrick tuvieron cada uno un 68, mientras que el subcampeón de Bay Hill Lee Westwood y Tom Hoge estuvieron otra oportunidad por detrás.

Bryson DeChambeau, Dustin Johnson y Jordan Spieth estuvieron entre los que jugaron por la tarde.

García no tuvo que mirar muy lejos para ver qué tipo de daño puede infligir Sawgrass. Jugó junto a Rory McIlroy, quien comenzó su ronda con un doble bogey desde el bosque en el n. ° 10 y terminó con un puntaje de 43 en nueve hoyos al pegar dos golpes de salida al agua en el 18 para un cuádruple bogey 8. Terminó con un bogey de tres putt para un 79, su mejor inicio de cualquier torneo desde un 79 en Royal Portrush en el Abierto Británico de 2019.

“El gran número en 18 no ayudó y luego duplicar el primero tampoco fue útil”, dijo. “Es difícil recuperarse cuando simplemente no has jugado bien. Si sacas ese hoyo 18, todavía no fue un muy buen día ”.

Henrik Stenson golpeó al agua en hoyos consecutivos para un doble bogey y un triple bogey, y puso dos más en el agua, incluido el 17 de la isla verde, para un 85, su puntaje más alto en el PGA Tour.

Byeong Hun An hizo todo su daño en un hoyo - cuatro golpes de salida en el agua el 17 para un 11 - para un 83. Kevin Na acertó tres en el agua el 17 para un quíntuple bogey 8 y luego se retiró con un mal atrás y un 81 en su tarjeta.

Rickie Fowler tuvo tres dobles bogeys en su ronda de 77, lo que lo dejó en peligro de perder el corte y probablemente perderse el Dell Match Play en dos semanas.

El único fantasma de García llegó después de quizás su mejor tiro. Desde la paja de pino junto a un árbol a la izquierda de la primera calle, encapuchó un hierro que salió bajo y de derecha a izquierda con suficiente recorrido que se asomó a 25 pies de distancia. Y luego hizo tres putts.

La ronda más notable podría haber sido la de Hoge, que logró atravesar 18 hoyos sin ningún bogey.

“Fue un día bueno y sólido, algo así como lo que quieres aquí en el Stadium Course”, dijo Hoge. "No he estado golpeando tan bien al llegar aquí, así que traté de golpear muchos greens y mantenerme fuera de problemas en su mayor parte".

Viktor Hovland tuvo un doble bogey en su segundo hoyo, el par 5 11, y por lo demás estuvo libre de errores, hasta después de su ronda. Hovland se dio cuenta de que cuando marcó su bola y movió el marcador un largo de putter para salir de la línea de Justin Thomas, en lugar de devolver el marcador al mismo lugar, midió la longitud del putter en la dirección incorrecta.

Notificó a los oficiales y se le impuso una penalización de dos tiros, lo que le dio un 72.

Sebastián Muñoz estaba en 4 bajo con un hoyo por jugar, ese es el 18, y un tiro al agua llevó a un triple bogey para un 71. Trató de sacar lo positivo de cinco birdies, y eso es lo que hace que este torneo sea tan difícil de predecir. Hay muchos birdies disponibles. No se necesita mucho para borrar todo el buen trabajo.

“Tienes muchas cuñas en la mano”, dijo Muñoz. “Los par 5 son accesibles. Así que sí, tenemos muchas más oportunidades que en un campo habitual. Pero quiero decir, el peligro está a la vuelta de la esquina en cada hoyo ".