Britton se operará el lunes; volvería en mayo

AP

TAMPA, Florida, EE.UU.

El relevista zurdo de los Yanquis Zack Britton será operado el lunes para retirar un fragmento óseo en su codo de lanzar, por lo que no volvería al montículo sino al hemos hasta mayo.

Britton no podrá lanzar durante varias semanas, mientras sana la incisión tras la cirugía que realizará el doctor Christopher Ahmad en el Hospital New York-Presbyterian. Tras la intervención quirúrgica, Britton tendrá que recuperar la fuerza en el brazo.

“Es algo que se debe atender. Seré capaz de lanzar este año y de ayudar al equipo, que es lo más importante”, dijo Britton el miércoles. “¿Podría yo seguir un programa de rehabilitación y volver posiblemente sin que ello me impacte? Había cierta probabilidad. Pero nos gustaron más las oportunidades de que yo volviera esta temporada y lanzara a un alto nivel si me retiraban esto ahora”.

El zurdo cubano Aroldis Chapman es el cerrador de los Yanquis. El manager Aaron Boone dijo que realizará algunas combinaciones para cubrir la sexta, séptima y octava entrada.

“Esto definitivamente abrirá un hueco en el equipo”, dijo Chapman, quien está suspendido para los dos primeros juegos de la temporada. La oficina de las Grandes Ligas le impuso el castigo por lanzar una recta a 101 millas por hora cerca de la cabeza de Mike Brosseau, de Tampa Bay, el 1 de septiembre.

Boone confirmó la cirugía tras la derrota 6-5 ante Detroit el martes.

Britton viajará a Nueva York este miércoles.

“En cuanto a plazos (de recuperación), lo sabremos en uno o dos días”, dijo Boone.

Boone había dicho por la mañana que el ligamento colateral cubital no parecer estar afectado, lesión que precisaría de la cirugía Tommy John. Boone informó que Britton acusó molestias la noche del domingo tras una sesión de bullpen y se sometió a una resonancia magnética en el codo el lunes.

“Siempre es preocupante cuando uno de tus jugadores tiene que ser examinado por no estar en las condiciones ideales”, señaló Boone. “Dicho eso, vamos a diagnosticar la situación y cuál será el impacto en los próximos días. Zach se siente bastante bien en el sentido general. Está de buen ánimo. Pero lo primero será obtener respuestas”.

Britton, de 33 años, reveló la semana pasada que se estaba recuperando tras haber contraído COVID-19 en enero. No había lanzado en los juegos de exhibición.

“Creo que esto ha frenado un poco su preparación”, dijo Boone. “Estaba tratando de recuperar peso. En realidad había lanzado muy bien en la primavera”.

Britton, dos veces elegido para el Juego de Estrellas, tuvo marca de 1-2 con efectividad de 1.89 y ocho salvamentos en 20 apariciones en la campaña de 2020, abreviada por la pandemia. Fue el cerrador cuando Aroldis Chapman padeció COVID-19.

Britton entra a su cuarta temporada completa con los Yanquis e inicio la tercera campaña de un contrato de 52 millones de dólares por cuatro años.