Rangers serían primer equipo con estadio lleno

Los Rangers de Texas podrían tener casa llena el mes próximo, cuando abran el telón de su temporada.

La campaña anterior, el equipo estrenó su estadio de 40.518 butacas sin fanáticos, en medio de la pandemia.

Si los planes para recibir público de manera normal se concretan, los Rangers serían el primer equipo del béisbol de las Grandes Ligas o de cualquiera de las principales ligas profesionales de Estados Unidos en permitir un máximo aforo desde que el coronavirus paralizó el deporte hace justo un año.

En el mismo día que entró en efecto una directriz del gobernador de Texas Greg Abbott para permitir que los negocios en el estadio operen al 100% de su capacidad, el presidente de operaciones y CEO de los Rangers Neil Leibman dijo que el equipo confía en jugar con esas condiciones en su encuentro inaugural — el 5 de abril — contra los Azulejos de Toronto.

Confiamos bastante en que no haremos un evento que genere una propagación del virus”, dijo Leibman, quien es también presidente de operaciones deportivas del equipo. “Con todos los protocolos que estamos siguiendo, seremos extremadamente responsables y aportaremos un ambiente muy cómodo para que la gente disfrute el juego sin preocuparse de que en este evento se vaya a propagar el virus”.

as autoridades locales podrían imponer “estrategias de mitigación” como una capacidad reducida si las hospitalizaciones causadas por COVID-19 exceden el 15% de la capacidad de los hospitales en su región en ciertos periodos.

Pese a su directriz, Abbott ha recomendado a la población seguir cumpliendo las medidas de distanciamiento social y usar mascarillas, aunque ya no es algo obligatorio.

Los Rangers sí exigirán el uso de cubrebocas en los juegos, salvo para comer y beber en las butacas, como ocurrió en los juegos de postemporada que MLB escenificó en su estadio en octubre.

Leibman, quien forma parte del grupo de propietarios de los Rangers, dijo que las Grandes Ligas permiten que los equipos operen bajo las políticas locales en materia de capacidad de los estadios, siempre y cuando se garantice la protección de los jugadores.

Los Rangers están instalando barreras de plexiglás encima de los dugouts, así como en los costados y las partes posteriores de los bullpens.

Todas las transacciones en los puestos de comida y otros comercios durante esta campaña se realizarán sin el uso de dinero en efectivo. Los boletos para el parque serán electrónicos, no impresos en papel.

Y el techo del estadio permanecería abierto durante los juegos cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El club impondría reglas de distanciamiento para los fanáticos que entren y salgan del parque o que formen filas en los comercios.