Mets festejan título de Serie Mundial... en sus mentes

AP

Michael Conforto y los Mets de Nueva York corrieron para celebrar el título de la Serie Mundial.

En realidad se trataba de una práctica defensiva de pretemporada. Pero los peloteros imaginaron que disputaban el séptimo juego del Clásico de Otoño. Y el New York Daily News capturó el momento en video.

Fue Tony Tarrasco, el coach de primera, quien pidió a los Mets simular la escena de una coronación.

“Es divertido tener un día de campo como éste y ver que los chicos elevan la intensidad y la velocidad de juego, simulando además nuestra meta principal”, comentó el miércoles el manager dominicano Luis Rojas.

El reto consistió de 27 outs consecutivos, sin cometer errores, mientras Rojas y Tarrasco conectaban batazos.

Los Mets no conquistan la Serie Mundial desde 1986, cuando remontaron con tres carreras en la décima entrada para superar a Boston en el tercer juego, gracias a un rodado de Mookie Wilson que se le escapó a Bill Buckner. En el séptimo juego se sobrepusieron a un déficit de tres carreras.

“Esto se puso intenso. Ésa es nuestra meta acá. Estamos acá porque queremos ganar el campeonato”, recalcó Rojas. “Querremos celebrar, queremos aportar esto a las familias y a la organización. He estado aquí durante 15 años. Sería un sueño convertido en realidad, el de ver que todos celebraran así”.

Rojas consideró incierto que el derecho venezolano Carlos Carrasco esté listo para el comienzo de la campaña, luego que un dolor de codo le impidió seguir lanzando. No reanudará la actividad sino hasta la próxima semana.