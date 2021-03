Rojas y Lindor

Héctor J. Cruz

Dos personajes estarán en la mira de todos en los Mets de Nueva York temporada 2021. El manager Luis Rojas, dominicano y el boricua Francisco Lindor, en su 6to. año de liga mayor y dueño de un gran escenario de estrella.

Rojas se estrenó como manager el año pasado en la pequeña campaña de 60 juegos. Con frecuencia, muchos lo conocieron por la cita de que es hijo de Felipe Alou, pero contrario a su padre nunca jugó en las mayores. Había sido campeón en la liga dominicana, y en su macuto llevaba su historia de unos 8 años en el sistema de liga menor de los Mets.

En 2020, el club tuvo marca de 26-34 compartiendo el cuarto lugar con Washington, y quedaron fuera de postemporada. Hugo problemas de lesiones y algunos se ausentaron por miedo al Covid.

Luego, el equipo cambio de dueños, y ahora se llama Steve Cohen , comprador de las acciones de la familia Wilpon. También tienen nuevo presidente de operaciones, el conocido Sandy Alderson, y nuevo gerente. Así que Rojas tendrá nuevo ambiente, debido que el club le mete dinero al mejor talento.

El boricua Lindor fue adquirido en cambio con los Indios de Cleveland, En 2022 será agente libre, y este año evitaron el arbitraje firmando por US$22.5 millones, muchísimo dinero , diría yo, para el tipo de rendimiento de Lindor. El tiene 27 años de edad, en 2019 jugando con Cleveland tuvo .284 de promedio, 32 jonrones, 74 empujadas.

En 2018, su mejor año ofensivo, tuvo .277-38-92, fue líder en turnos con 651 y en anotadas con 129. Su OPS fue un decente .833. Lindor, short stop estrella, oferta la calidad de su juego y su liderazgo.

Pete Alonso, inicialista, necesita volver por su buena campaña de 2019 para ayudar al equipo (.260-53-120, 183 ponches).La segunda base proyecta a Jeff McNeil o Jonathan Villar (firmó por US$3.5 millones ), en tercera J.D.Davis. Los Jardines de los Mets los defenderán Dominic Smith,Brandon Nimmo , Michael Conforto, teniendo las opciones de Kevin Pillar y Albert Almora Jr.

¿El pitcheo? Jacob Degrom, Marcus Stroman, Carlos Carrasco, David Peterson y Jaijuan Walker. El boricua Edwin Díaz será el cerrador, y en relevo medio Dellin Betances, Jeurys Familia, Miguel Castro.

¿Cómo pintan los Mets? Tendrán que jugar perfecto pues Nacionales y Bravos estarán muy bien.

UN POCO MAS: Otras opciones de pitchers iniciadores en los Mets son Joey Luchesi y el veterano Seth Lugo…. Jeurys Familia y Dellin Betances deben tener mejor concentración este año pues no estuvieron bien en 2020 ni el año anterior..Los Mets necesitan de ellos para ir tranquilos…Los Mets ocuparon el tercer lugar en 2019 con 86-76, y los dos años anteriores en cuarto puesto de la División Este. Su último gran año fue 2015 cuando asistieron a la serie mundial perdiendo de Kansas City…Dave Jauss, quien dirigió al Escogido el pasado invierno, será coach de la banca , es decir principal asistente de Luis Rojas…El receptor del equipo es James McCann, firmado en la agencia libre por buen dinero…. El club espera a Noah Syndergaard para mediados de año… En los entrenamientos están los novatos dominicanos Oscar de la Cruz, pitcher, y el infielder Ronny Mauricio, además de Mark Vientos, que había sido citado anteriormente en los Gigantes… También está el venezolano José Peraza, infielder, y el pitcher Aroldys Vizcaíno, quien una vez fue importante para Atlanta… La asistencia al Citi Field por lo regular anda por los 2 millones y medio de fanáticos, y ahora dependerá del porciento que autorice el Estado de Nueva York.-… deGrom ganó el premio Cy Young en 2018 y 2019, el primer año con marca de 10-9 y 1.70 de efectividad, más 269 ponches en 217 innings..El segundo con record de 11-8, 2.43, con 255 ponchados en 204 innings… De por vida le pegan 7.2 hits por 9 innings y 10.5 ponches.. Tiene contrato de 5 años por US$137.3 millones hasta el 2023.. Este año ganará US$35 millones.

DE INTERES: Dice la oficina del Licey que no pretende retornar con Luis Sojo para el próximo torneo como manager… Al venezolano no le fue bien, salió de juego por Covid y luego el equipo terminó en el sótano… Eso fue una pena porque se trata de un auténtico hombre de beisbol.-…Joey Votto, de Cincinnati, tiene Covid19, y allá lo informan..No como aquí, que esconden “ese problema”….El lanzador Franklyn Kilomé, de los Mets, fue transferido al roster de triple A….. Las ligas menores empezarán en mayo próximo… . Agradezco a todos las felicitaciones con motivo del premio Abelardo Raidi por la Asociación de Prensa Deportiva Internacional, capítulo de América Latina. Ese galardón corresponde al 2020, y compartí ayer la entrega con el colega Roosevelt Comarazamy, premiado en 2019, pero que no lo había recibido por causas de la Pandemia… Gracias a todos.