NFL fija tope salarial en 182.5 millones de dólares por equipo

AP

Como Lamar Jackson bajo la presión de la carrera de pases, que comience la lucha.

El tope salarial de la NFL será de $ 182.5 millones por equipo en la próxima temporada, una caída del 8% desde 2020. La pérdida de ingresos de la liga debido a la pandemia de coronavirus causó la primera disminución en el tope desde 2011, que siguió a una temporada sin tope.

La agencia libre comienza el próximo miércoles, aunque el período de "manipulación legal" comienza el lunes.

La NFL está cerca de llegar a un acuerdo sobre las extensiones de sus contratos de transmisión, pero esos acuerdos no afectarán la temporada 2021. Al menos el límite actual es $ 2.5 millones más alto que el proyectado el mes pasado. El verano pasado, el sindicato y la liga de jugadores acordaron un límite mínimo de $ 175 millones, pero ese número aumentó en $ 5 millones en febrero y se fijó en $ 182,5 millones el miércoles.

“Mi hijastro me preguntó esta mañana, 'Oye, ¿esos $ 2.5 millones adicionales te ayudarán?'”, Dijo el gerente general de los Rams, Les Snead. “Yo digo, 'No, no creo que 2.5 realmente nos ayude'. Si miras dónde estamos y cuánto hemos terminado, 2.5 es probablemente una gota en el cubo.

“Las noticias de hoy, los $ 2.5 millones adicionales, no necesariamente van a mover la aguja con nosotros, pero es muy, muy útil ahora saber que no van a ser 188, per se. Eso habría sido un poco más de espacio para respirar. Entonces, para saberlo ahora, sabemos cuál es la línea de meta. Hemos estado corriendo un maratón y no sabíamos si íbamos a correr 25 millas, 24, 26 o 28. Al menos ahora sabemos que es 26.2 ”.

Podría parecer 182.5 millones de millas para los Rams: actualmente están $ 41 millones más allá del límite.

Los Eagles terminaron por alrededor de $ 35 millones y los Saints por $ 33 millones.

En el otro lado del libro mayor, los Jets, Patriots y Jaguars tenían la mayor cantidad de dinero disponible, desde $ 65 millones a $ 67 millones.

"Yo diría, obviamente, que estamos mejor posicionados que en esta época el año pasado", dijo el gerente general de los Jets, Joe Douglas, sobre la agencia libre. “Sin embargo, diría que nuestra filosofía y postura no ha cambiado. Creo que nuestro objetivo y nuestro plan es ser ... un equipo que realmente construye esto a través del draft y acertando en las selecciones del draft, obviamente usando la agencia libre para complementar nuestra lista. Si la oportunidad y el valor se encuentran, ese será el punto en el que seremos agresivos y encontraremos a alguien con quien nos sintamos bien, ayudando a este equipo no solo en el campo, sino con la cultura y dentro del edificio ".

Nueve jugadores recibieron etiquetas de franquicia: los receptores Chris Godwin (Tampa Bay) y Allen Robinson (Chicago); los linieros ofensivos Taylor Moton (Carolina), Cam Robinson (Jacksonville) y el All-Pro Brandon Scherff (Washington); los profundos Marcus Maye (New York Jets), Marcus Williams (Nueva Orleans) y Justin Simmons (Denver); y el tackle defensivo Leonard Williams (New York Giants). Sus números de límite están establecidos por las designaciones de las etiquetas.

El resto de la cosecha de la agencia libre buscará mucho dinero de una olla disminuida.

"Si miras en toda la liga los dólares de capitalización disponibles, es como el 40% de lo que ha sido en el pasado", dijo Andrew Berry, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de Cleveland, la semana pasada. “Mira, hace un año en este momento, en términos generales, creo que todos en la liga pensaban que el tope sería de alrededor de $ 210 (millones). Probablemente teníamos $ 30 millones de dólares al norte de eso. Eso significa que todos en la liga sentirán ese apretón. No estamos excluidos de sentir ese efecto ".

El entrenador de los Panthers, Matt Rhule, señala que los 32 equipos tuvieron meses para prepararse para la reducción del límite y sus implicaciones. Pero los movimientos de agencia libre de 2020 se realizaron en condiciones normales de funcionamiento. ¿Ahora? Ni siquiera cerca.

“Nos hemos estado preparando para esto, pero incluso volviendo a la temporada baja pasada, las decisiones que tomaste e incluso las decisiones que tomaste en las dos últimas temporadas cuando estableciste algunos de estos contratos, todos en la liga lo hicieron pensando que el tope salarial sería de $ 210 millones. o $ 205 millones, o algo así ”, dijo. “Es una reducción con respecto al año pasado, pero también una reducción en la forma en que estaba planificando. Eso es lo que hace que la gente tome decisiones realmente difíciles. Lo sabemos desde hace un tiempo y hemos tenido que planificar en consecuencia ".

El entrenador de Washington, Ron Rivera, no mira tanto la cosecha disponible de otros clubes como lo que su equipo podría perder. Por supuesto, Washington está aproximadamente $ 39 millones por debajo del número.

“Lo veo como una oportunidad”, dijo. “Pero lo que todo el mundo parece olvidar es que tienes que fichar a tus propios muchachos. Puede que tengas una enorme cantidad de espacio en el tope salarial, pero ¿a quién no tienes en la lista? Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. Primero tenemos que echar un vistazo a nuestros muchachos, y luego tenemos que ir a ver qué podemos hacer y dónde podemos conseguir el siguiente mejor jugador disponible ".