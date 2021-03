¿Miniseries de NBA llegaron para quedarse?

AP

Al inicio de la temporada, el Heat permitió un récord de 29 triples como local y cayó por 47 puntos de diferencia ante los Bucks de Milwaukee. Los jugadores de Miami no necesitaron esperar mucho para la revancha.

Los equipos se volvieron a enfrentar al día siguiente en la misma cancha y el Heat superó por 119-108 a los Bucks.

Estas rápidas series de dos partidos son parte de los ajustes al calendario de la NBA durante esta campaña anormal. Periódicamente, los equipos disputan duelos consecutivos ante el mismo adversario en la misma ciudad para reducir los viajes durante la pandemia.

"Está bien”, opinó el base de los Bucks Donte DiVincenzo. “Es una prueba de lo que serán los playoffs. Creo que es bueno. Si cometes un error en el primer partido, decides qué puedes hacer bien para vencer al mismo equipo al día siguiente”.

Algunos jugadores y entrenadores dicen que no les importaría que continuaran etas miniseries a futuro.

Al entrenador de los Suns de Phoenix Monty Williams le gusta la reducción de viajes que implica el hecho de disputar dos duelos consecutivos en la misma arena, aunque no tiene una preferencia sobre si ello debería seguir tras la temporada.

“El poder regresar al hotel o irte a casa y prepararte para otro partido es atractivo para mí”, dijo Williams. “Cada vez que podemos eliminar viajes es una ventaja para todos los involucrados”.

Pero el argumento más común a favor de estas miniseries es que prepararían a los equipos para una posible postemporada.

Quienes están a favor y en contra de las miniseries coinciden en que es difícil vencer al mismo rival dos veces seguidas en poco tiempo, aunque es pronto para saber si los números apoyan esta idea.

Hasta el descanso por el Juego de Estrellas, en 29 de 56 ocasiones que los equipos disputaron duelos consecutivos ante el mismo rival, se dividieron la serie. Esto incluye series como la del Heat-Knicks que inició el 7 de febrero en Nueva York y concluyó dos días después en Miami. En series de dos enfrentamientos en una misma sede, se repartieron triunfos 28 veces y un equipo barrió en 24 ocasiones.

Hay otro factor que dificultaría la realización de estos duelos consecutivos en un mismo lugar una vez que regrese la afición.

A los espectadores posiblemente no les gustará ver el jueves al mismo equipo rival que vieron el martes o miércoles. Los aficionados al béisbol podrán estar acostumbrados a ver series de tres o cuatro juegos con los mismos equipos, pero no los seguidores del baloncesto.