Heat separa Leonard de equipo por insulto antisemita

AP

MIAMI

El Heat de Miami informó el martes por la noche que Meyers Leonard será separado del equipo de manera indefinida, y criticó duramente al basquetbolista por emplear un insulto antisemita mientras competía en un videojuego que se transmitió en directo.

Leonard se disculpó por usar el término e insistió que no sabía lo que significaba cuando lo utilizó el lunes. El Heat se enteró del asunto el martes y el futuro de Leonard con el equipo está en duda.

“El Heat de Miami condena vehementemente el uso de cualquier lenguaje de intolerancia”, recalcó el equipo en un comunicado. “Las palabras que utilizó Meyers Leonard estuvieron mal y no toleraremos lenguaje que incite al odio por parte de cualquiera que esté asociado a la franquicia. Escucharlo de un jugador del Heat de Miami es especialmente decepcionante e hiriente para todos los que trabajamos aquí, así como para Florida, el Heat de Miami y la comunidad de la NBA”.

El equipo también indicó que cooperará con la investigación de la NBA.

Leonard reconoció que utilizó el término el lunes durante una transmisión. Se disculpó en redes sociales diciendo: “mi ignorancia sobre la historia y lo ofensivo que es esto para la comunidad judía no es excusa y estuve mal”.

Leonard añadió que se disculpaba con el gerente general asociado Micky Arison y su familia, los jugadores, entrenadores y gerencia, así como con su familia y la comunidad judía.

El video comenzó a circular en las redes sociales el martes en la tarde y las repercusiones fueron inmediatas. Primero surgieron las críticas en línea y posteriormente el reproche de la liga, el Heat e incluso de otras organizaciones.

“La NBA inequívocamente condena cualquier forma de lenguaje de intolerancia”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass.

El pívot, quien está en su novena temporada en la NBA, sufrió una lesión en un hombro en enero y quedó fuera el resto de la temporada. Disputó sólo tres juegos con el Heat este año.

Podría convertirse en agente libre este verano. El Heat tiene una opción de 10 millones de dólares para renovar el convenio por la próxima temporada.

Es la segunda ocasión en los meses recientes que Leonard se ha visto involucrado en polémicas.

La mayoría de los jugadores y entrenadores eligieron arrodillarse el verano pasado mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos y Canadá cuando se reanudó la temporada en la burbuja en Disney World. Leonard se mantuvo de pie, con su mano en el pecho, y lo hizo con el apoyo de sus compañeros del Heat.

“Soy un ser humano compasivo y realmente amo a la gente”, dijo Leonard a The Associated Press en su momento.

Agregó en aquella entrevista: “continuaré utilizando mi plataforma, mi voz y mis acciones para demostrar cuánto aprecio la cultura afroestadounidense y a todos. Vivo mi vida para servir e impactar a otros de manera positiva”.