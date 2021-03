Persio:“Cuando deje presidencia de Fedotenis habrá relevo de sobra”

YOEL ADAMES F.

SANTO DOMINGO

Pasincito, un hombre de prensa y administración de medios, llegó por casualidad al movimiento deportivo federado, pero ahora tiene propósitos y metas.

Así que las ideas ‘revolucionarias’ de cambios continuos y obligatorios sin importar los resultados de los dirigentes, no las comparte ni le preocupan.

Después de 15 años al frente del tenis nacional, y reelecto recientemente a un nuevo periodo, Persio Maldonado dice que a su alrededor se ha conformado un equipo que tiene planificado cada día del año y que no depende de un liderazgo particular, por lo cual su sustituto tiene muchas caras y en su momento será capaz de continuar un trabajo igual que ahora o mejor.

“En estos momentos tengo varias semanas que no me presento a la federación físicamente, pero hace tiempo

tenemos el 2021 agendado, cada tema se coordina días antes por teléfono o virtual y se ejecuta a la perfección.

“Ahí está el ingeniero Sergio Tobar, quien dirige todos nuestros eventos a un nivel increíble, es el vicepresidente, este año hay más de 20 torneos; Rubén Tejada es el secretario; Alexis Alcántara, encargado de Formación; y si los evaluamos a todos, el trabajo es magnífico”, asegura Persio, quien fue criado y formado por su abuela paterna Doña Nenena.

“Por mi trabajo no me gano un peso, ni acepto dietas ni nada de dinero, ni aquí ni allá, porque también soy presidente de Cotecc, una de las seis zonas mundiales de la ITF, y tampoco cobro por eso”, asegura. “Es una manera de contribuir a crear una nueva forma de dirigir el deporte”.

Logros de la gestión

Pasincito, como le llamaban en su pueblo a Persio en sus días de infancia, considera que el trabajo federado debe de ser evaluado con justicia, ya que muchas veces no se mira hacia los resultados sino hacia el dinero, el cual nunca ha sido suficiente para realizar los programas de las federaciones.

“Lo primero que hice al llegar a la presidencia en 2006 fue elaborar un plan quinquenal consensuado por la ITF, el cual hemos tenido que renovar constantemente hasta hoy, ya que ha rendido sus frutos:

“Lo primero fue crear las estructuras del tenis, que no las había. Personal general capacitado, entrenadores, captar niños para la iniciación, introducir el país en los eventos internacionales juveniles y luego en los eventos puntuables para el ranking y la divulgación en los medios”, explicó.

Luego de crear esas bases, el tenis dominicano ha logrado, según Maldonado, colocar en el Grupo I de América a la selección femenina en 2007; dos años más tarde se repitió con el team masculino. Pasando los varones a jugar un pre-mundial ante Alemania y luego ascendió al Grupo Mundial.

“También empezamos a jugar Copa Davis y Víctor Estrella se colocó entre los primeros 42 tenistas del mundo y empezó a jugar torneos grand slam. ¡Ah!, ahora mismo tenemos dos semanas con Nick Hardt ganando en Egipto. ¿Qué más podemos dar con lo poco que recibimos?”, considera el director del matutino Nuevo Diario.

¿Cómo llega a Fedotenis?

Persio, quien nació en la recóndita comunidad hatera de Guajaca, en Guayubín, Montecristi, en su infancia jugó béisbol y voleibol, incluso llegó a recibir pelotas de manos de los hermanos Chichi y Guayubín Olivo, dioses deportivos de la provincia. Luego se va a Santiago a estudiar y es donde se enamora del tenis, en el Gurabito Country Club.

“Llegué al deporte federado porque un día Josefina Izquierdo estaba haciendo una plancha y me invitó a formar parte, a mí no me interesaba nada de eso, pero no quería que se sintiera mal y le pregunté ¿cuál es la posición más pequeña y de menos responsabilidad?

”La vocalía -me dijo-, y de inmediato le contesté: ‘bueno, póngame ahí’, yo trataré de ayudar de todas maneras… Ganamos las elecciones; y así empezó todo, pero nunca imagine que en menos de un año Josefina de retiraría del tenis y eso creó una crisis.

“Aquí vino una comisión de la federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en ingles), ellos querían un acuerdo que uniera a todo el mundo, pero eso nunca funciona y yo le entregué la federación para que hicieran lo que entendieran y me iba a casa… pero, me pidieron otra propuesta viable y le dije que se actualizaran los estatutos y llamaran a elecciones; eso le gustó más, ejecutaron ese plan, y al final yo gané en 2006”, explica el actual presidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis).