El hijo de Big Papi persiguiendo su propio sueño de MLB

Ahora con 16 años y a poco más de un año de graduarse de la escuela secundaria, D'Angelo Ortiz habita el mismo tipo de patio de recreo en el que ha estado desde que podía caminar.

Toda su vida, desde sus primeros recuerdos, ha tenido un objetivo vocacional: ser jugador de béisbol.

“Solo un jugador de béisbol”, confirmó D'Angelo. “Todavía tengo que hacer mi trabajo, pero, jugador de béisbol, eso es todo. Eso es todo lo que es ".

Es algo que lo significa todo para él.

Millones y millones han tenido el mismo sueño, pero la historia de D'Angelo es un poco diferente.

Su padre, David, es una leyenda viviente que es considerado un icono en Boston y la República Dominicana, y amado incluso por la mayoría de los seguidores casuales del béisbol.

La larga sombra que proyecta Big Papi es una que D'Angelo, que ahora mide 6 pies y pesa aproximadamente 200 libras, no tiene miedo. De hecho, lo acepta.

Quizás porque ha estado caminando feliz e incluso corriendo alegremente en esa sombra durante la mayor parte de su vida.

“Tenerlo como recurso es increíble”, dijo D'Angelo. “Nunca usaré eso como excusa. Amo la presión y amo ... esas mariposas en mi estómago y amo a la gente que no espera que siga sus pasos y que simplemente camine directamente hacia ellos. Es algo que me encanta ".

Asistiendo a Westminster Christian School en el sur de Florida, que tiene un programa de béisbol de élite que ha producido cinco jugadores de Grandes Ligas (Alex Rodríguez, Doug Mientkiewicz, JP Arencibia, Dan Perkins y Mickey López), D'Angelo apunta a ser el sexto.

De hecho, la rica tradición del béisbol de su escuela lo impulsa en lugar de intimidarlo. Antes de entrar al dugout de casa, no puede dejar de notar el letrero con un logotipo de MLB encima que enumera a los cinco jugadores de Grandes Ligas que han salido de Westminster.

“Quiero ser el mejor en esa lista. Eso es lo que he pensado desde el primer día que vine aquí, y no es algo de lo que simplemente hablar ”, dijo D'Angelo. “Es una rutina todos los días que ves esa pared y te dan ganas de trabajar más duro. Saber que esta es una escuela que, si haces lo que tienes que hacer, puedes ir a algún lado, eso es motivador en sí mismo ”.

Pase dos minutos alrededor de D'Angelo y está claro cuán motivado está. Pasar una tarde viéndolo jugar, y está claro cuán genuina es su alegría por el juego y sus compañeros de equipo. Su sonrisa mientras usa uniforme es tan enorme como contagiosa.

En un juego reciente en casa, el primera base D'Angelo estaba en el lado receptor de una doble matanza final de entrada. Sonrió de oreja a oreja al regresar al dugout como si su equipo acabara de conseguir un puesto en los playoffs o si hubiera pegado un jonrón de salida.

Claramente, ese entusiasmo está en su línea de sangre.

“Siempre”, dijo D'Angelo. “Siento que poder estar de pie en un campo de béisbol es una gran bendición. Hay niños en el hospital ahora mismo. Hay niños pasando por tantas cosas. Poder jugar en un campo de béisbol, ganar, perder, empatar, ir 0 de 4 o 4 de 4, solo para poder salir, es increíble ".

Sintiendo la corriente Por fin, el objetivo de D'Angelo comienza a enfocarse. Si las cosas salen como él espera, el junior de la escuela secundaria será seleccionado por uno de los 30 equipos de la MLB en el Draft de 2022. Sabe que hay mucho que hacer de aquí a entonces, pero la idea de estar contratado por una franquicia de Grandes Ligas es algo que lo consume.

Pero D'Angelo no solo quiere la gloria del béisbol. Quiere la experiencia completa, incluidas las luchas inevitables.

"Ese es mi único objetivo", dijo D'Angelo sobre la posibilidad de ser atrapado en el Draft del 22. “Básicamente, es algo que todas las mañanas me despierto, me despierto para ese día o para ese día en el que puedo entrar en la pelota profesional.

“Lo que la gente tampoco comprende es que ese día en el que empiezas a jugar profesionalmente, es solo el comienzo. No significa que hayas hecho nada. Ese es el comienzo, y ahí es donde la gente descubre si realmente estás hecho para este deporte. Así que este es el principio muy, muy, y tengo mucho camino por recorrer. Pero estoy totalmente de acuerdo y quiero cada parte del viaje ".

Mientras tanto, su padre lo animará, le enseñará y le dará consejos sin pincharlo.

“Quiero decir, ¿qué más puedo pedir? No quiero que él esté completamente enojado conmigo ”, dijo D'Angelo. “Me gusta sonreír en el campo. Eso es. Entonces, esa es la única forma de jugar béisbol ".

Su madre, Tiffany, esposa de David durante más de dos décadas, continuará apoyando los sueños de D'Angelo mientras se asegura de que se mantenga al día con todos los demás detalles de la vida que no son del béisbol.

"Le pedí que lavara los platos hoy", se rió entre dientes Tiffany, antes de ponerse seria. "Es muy emocionante, estoy muy impresionado con D. Está trabajando mucho en este momento".

Si bien a David le gusta el swing de poder de D'Angelo, la capacidad de batear a todos los campos y el enfoque disciplinado en el plato, siente que la ética de trabajo de su hijo podría terminar siendo su mayor separador.

“D se está tomando esto muy en serio. Te lo digo ahora mismo. Lo quiere ”, dijo el mayor Ortiz. “No le estoy presionando. Lo que quiero que haga es educarse a sí mismo. No es como si lo estuviera poniendo contra las cuerdas. Lo único que Tiff y yo queremos es que se eduque, obtenga buenas notas y lo apoyemos en el béisbol. No necesita que lo empujen. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Se está esforzando a sí mismo ".

David Ortiz sabe que hay muchas cosas que implican la formación de un jugador de béisbol profesional, y no está dispuesto a pronosticar las perspectivas del Draft de su hijo con un año de anticipación ni a decir si sería mejor jugar primero en la universidad. El cuerpo y las habilidades de D'Angelo aún se están desarrollando. Toda la familia quiere ver cómo se desarrolla la situación durante el próximo año.

“Veremos cómo se desarrolla, luego averiguaremos cómo hacerlo. Quiero que esté listo [cuando entre a la pelota profesional] ”, dijo David. "¿Sabes que? Para ser honesto contigo, si sigue trabajando como está, te diré que, cuando yo tenía su edad, cuando se trata de reconocer esas cosas, es mucho más maduro que yo. Todo depende de cómo se desarrolle. Voy a saber. Voy a saber."

Cuando esas palabras de David fueron transmitidas a D'Angelo, se podía ver el fuego en sus ojos.

“Él lo sabrá y yo estaré listo”, juró D'Angelo. “Simplemente tiene que seguir [proporcionando esos consejos de béisbol] que [da] y ver los juegos, y seremos buenos. Yo pondré el trabajo ".

A diferencia de su padre, D'Angelo es un bateador y lanzador diestro. En lugar de usar el número 34, D'Angelo actualmente luce "12" en la parte posterior de su camiseta.

A pesar de sus vínculos con quizás el mejor bateador designado en la historia del béisbol, D'Angelo no tiene planes de ganarse la vida como bateador designado. Un infielder de esquina, D'Angelo espera convertirse en tercera base. Incluso recibe consejos del ex compañero de equipo ganador de la Serie Mundial de su padre, Mike Lowell, que vive cerca.

De hecho, Lowell a veces da discursos de motivación antes del juego al equipo de D'Angelo, aunque David se burló de su amigo diciendo que esos discursos podrían detenerse porque el equipo perdió recientemente después de uno de ellos.

Inspirado por otras combinaciones de padre e hijo del béisbol Cuando Ken Griffey Jr. irrumpió en escena y se convirtió en el jugador insignia del béisbol a mediados de la década de 1990, se sintió como una novedad que un hijo del béisbol siguiera sin esfuerzo el camino de su padre.

Últimamente, sin embargo, se ha vuelto más común. Fernando Tatis Jr., a los 22 años, acaba de firmar una extensión de contrato por 14 años y $ 340 millones con San Diego. En perspectiva, David Ortiz ganó aproximadamente $ 160 millones en su carrera de 20 años que terminó en 2016.

En Toronto, esperan grandes cosas de dos hijos del Salón de la Fama: Cavan Biggio y Vladimir Guerrero Jr.

Debería pensar que es de enorme ayuda para D'Angelo ver a otros triunfar en la misma línea de trabajo de alto perfil que sus padres.

"Cien por ciento", dijo D'Angelo. “[Cuando] veo a Vladdy y Tatis, pienso, 'Guau, son increíbles. Quiero ser mejor.' Veo sus contratos, veo esos $ 340 [millones], digo, 'Yo soy el próximo'. Básicamente, así es como pienso y no digo eso porque es algo que necesito decir. Digo eso porque dedico el 100 por ciento del tiempo al béisbol tanto como puedo.

“Y sé que eso es lo que hicieron, y sé que hay días malos, hay días buenos, pero ese trabajo vale la pena. Entonces, voy a estar en el mismo lugar exacto. Es solo mantenerme saludable y cuidarme. Eso es."

Por cierto, David y Vladimir Sr., ambos nacidos en la República Dominicana, no podrían tener una amistad más cercana si fueran hermanos. Ha sido así durante décadas.

“¿Quieres que sea honesto contigo? Vladdy me envía a hablar con su hijo ”, dijo David Ortiz con una risa profunda. “Él dice, 'Oye, ve y habla con él porque te escuchará más que a mí'. La realidad es que estoy bastante seguro de que Vladdy ha trabajado mucho en Vladdy Jr. al igual que el padre de Fernando Tatis, y ya sabes, él y yo también retrocedemos.

“De la misma manera que le doy consejos a D, lo hacen con sus hijos. La realidad es que, al fin y al cabo, te escuchan. Pero siempre que alguien más que no es el mismo les habla, a veces incluso funciona mejor ".

D'Angelo admite que a veces Lowell es quien sabe exactamente qué decirle, y también señala lo útiles que han sido sus entrenadores en Westminster. Aunque D'Angelo dice que a veces le gusta tomarse un breve descanso de escuchar a David, como casi cualquier niño lo hará con sus padres, siempre termina volviendo a ese pozo.

“En mi caso, tengo la suerte de decir que D siempre quiere que le hable sobre béisbol y le cuente cosas”, dijo David.

¡Bienvenido (de vuelta) a Miami! Para el año escolar 2019-20, D'Angelo se mudó por todo el estado a Bradenton, Florida, para asistir a un internado llamado IMG Academy que está orientado a los aspirantes a atletas profesionales.

David sintió que D'Angelo no parecía él mismo allí. Por otro lado, Tiffany aprecia la forma en que su hijo aprendió a ser más responsable mientras vivía solo.

La revisión de D'Angelo de IMG fue que "no estuvo mal".

Toda la familia está de acuerdo en que volver a estar juntos en Miami, y el traslado de D'Angelo a Westminster Christian, es lo mejor para todos.

“Es un chico, le encanta estar en casa. Cada vez que teníamos que salir a verlo, el tipo no quería mostrarnos que no estaba en el lugar correcto. Pero le gusta estar en casa ”, dijo David. “Este tipo, cuando está aquí, no va [a ningún lado]. Le gusta estar en su casa. Le gusta estar cerca de su familia. Es bueno tenerlo cerca para poder observarlo de cerca. Creo que IMG es un buen lugar, pero funciona de manera diferente para todos. No veíamos el efecto que esperábamos de que él estuviera ahí fuera. Probablemente fue por la distancia, o lo que sea, no lo sé ".

Ahora, David Ortiz puede subirse a su automóvil, conducir unos cinco minutos y llegar a tiempo para los juegos en casa de D'Angelo, que generalmente comienzan a las 3:30 p.m.