Blake Griffin se unirá a Nets

AP

NUEVA YORK

Blake Griffin se unirá a la colección de estrellas en Brooklyn.

El seis veces elegido All-Star acordó firmar con los Nets, reveló el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento de los detalles.

Griffin se convirtió en agente libre el viernes al llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con los Pistons de Detroit. Fue liberado del plantel el domingo y era elegible para firmar con cualquier equipo.

El alero, que ha sufrido varias lesiones, se unirá en Brooklyn a Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, que están disputando el Juego de Estrellas, dijo la persona a la AP a condición del anonimato dado a que no se ha hecho el anuncio oficial.

ESPN fue el primer medio en reportar los planes de Griffin.

El jugador de 31 años y que ha sido elegido seis veces All-Star promedia 21,4 puntos y 8,7 rebotes desde que fue la primera selección en el draft de 2009.

Griffin ya no es el atlético saltador que fue en su mejor época con los Clippers de Los Ángeles y esta temporada apenas promedió 12,3 puntos en 20 encuentros. Pero el alero de 2,05 metros cubrirá una necesidad de los Nets.

Y no necesitan más anotadores, pues lideran la NBA con 121,1 puntos por partido. Brooklyn está un medio juego detrás de Filadelfia en la cima de la Conferencia Este.