Alexis García lleva 25 años al frente del voleibol dominicano

RAMÓN RODRÍGUEZ

Santo Domingo

Ramón Alexis García Reyes es un agrónomo de profesión que se desempeñó como locutor de populares programas de música, especialmente de bachata en su natal San Francisco de Macorís.

Hoy es un renombrado dirigente deportivo que acaba de ser reelecto en la presidencia de la Federación Dominicana de Voleibol (FEDOVOLI), en la que lleva 25 años como titular de esta.

Unificar ha sido su mayor logro en esa disciplina que ha alcanzado decenas de palmarés en eventos internacionales, especialmente con las “Reinas del Caribe”, el equipo de voleibol femenino y en el plano local, ese deporte ha tenido presencia en todo el país.

Después de 8 elecciones para presidente de la Fedovoli, García planeaba no optar por otro período, pero las circunstancias le hicieron desistir.

Razones para seguir

“Tres cosas me impidieron irme”, cuenta Alexis García, quien agotará su octavo período en la presidencia de la Fedovoli.

La primera tiene que ver con la probabilidad de que ese deporte que, en un tiempo transitó por una terrible crisis que obligó la destitución de un presidente, ahora llegara a dividirse. Estaba en el ambiente la formación de dos corrientes o dos facciones.

“Se asomaba la división. Se constituyeron dos bandos y estos se radicalizaron hasta el punto que rozaba la división”, cuenta García, que también fue miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

Se ufana al decir: “Yo unifico, porque todo el mundo me quiere”. Las dos corrientes que surgieron determinaron su re-postulación a la presidencia como única forma de evitar la división.

Otra razón era que personas que por años han estado vinculadas al voleibol habían expresado su determinación de que si Alexis García se iba, entonces, ellos también se marcharían. “Pensando en esa gente que creo deben seguir y que dependen de mí, determiné aceptar seguir”, añade García, que también fue presidente de la Asociación de Voleibol de San Francisco de Macorís.

La tercera razón para seguir es “el amor especial que tengo por el voleibol”, señala García quien desde muy joven se constituyó como un propulsor deportivo desde la posición de encargado de deportes del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. “No puedo estar sin el voleibol”, dice García quien cuenta con 62 años de edad y todavía gusta del campo y la siembra, hijo de don Ramón García y Marcela Reyes.

Disyuntiva

Al llegar al término del pasado período, García estaba resuelto a marcharse. “Tengo un amor especial por el voleibol, no puedo estar sin el voleibol. Qué pasaría conmigo sin el voleibol? Irme abruptamente al campo, porque lo que soy es agrónomo o me iba a Nueva York”, ya que tiene residencia estadounidense. Allá residen sus hijos, aunque pasa la mayor parte del tiempo en territorio dominicano.

“Ese cambio tan brusco me iba a hacer mucho daño emocional. Eso también me hizo quedarme”, expresa García quien afirma que este será su último período que aprovechará para preparar que su relevo no traiga mayores consecuencias.

Está decidido a junto a los demás miembros del Comité Ejecutivo de la Fedovoli y la dirigencia de las asociaciones “crear un líder que unifique”, aunque no cree que se desvincule definitivamente. “No quiero desvincularme, involucrarme en algunas actividades o simplemente como asesor”.

Su elección

García fue elegido en una asamblea celebrada el primer sábado de este mes de marzo. Su escogencia fue casi unánime. De 28 asociaciones debidamente acreditadas sólo hubo un voto disidente, porque ese delegado no apoyó a dos miembros de la terna, aunque si le apoyaba a él. Antes, su elección se había producido por unanimidad.

Alexis García llegó a la presidencia de la Fedovoli en 1995 cuando en una crisis que sacudía a ese organismo que llevó a la salida del presidente titular de ese entonces, este ascendió a la presidencia.

Desde entonces se ha dedicado a la institución con presencia fija martes, miércoles y jueves en las oficinas de la Fedovoli en horario que inicia a las 10 de la mañana y concluye a las 7 de la noche. Los fines de semana se va al interior a visitar dos o tres asociaciones.

Aunque tiene residencia estadounidense, se pasa unos tres meses en territorio norteamericano y el resto en el país. “Claro, cumplo con las leyes que se exigen a un ciudadano con residencia de Estados Unidos”, dice.

En Fedovoli no devenga salario alguno, sólo cuando viaja al interior se les provee de gasolina, alimentación y hospedaje.

Tenía un salario del Ministerio de Deportes. Como Director de Eventos de la NORCECA tiene un salario en dólares y a cada evento se le provee de una dieta.

Graduación

Para este año, la Fedovoli se propone graduar 1,500 técnicos en diferentes áreas, mediante cursos teóricos y prácticos.

Logro

El mayor logro y satisfacción que ha tenido Alexis es que el voleibol dominicano participe en dos olimpíadas y este año se aboca a su tercer presentación en Tokio, además de haber sido campeón mundial juvenil.

Orgullo

Se enorgullece de la labor que la Fedovoli ha desarrollado a pesar de la pandemia del coronavirus durante el último año. Antes de la crisis del Covid-19, República Dominicana pudo participar en 16 eventos internacionales. No se cruzó de brazos y aprovechó el tiempo en especial en formar técnicos, árbitros, entrenadores y estadísticos.