El peor miedo de Cristiano Ronaldo es que su hijo no siga su dinastía

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, lo tiene todo, pero vive con un temor que muchas veces le da vueltas a la cabeza, y es que pese a que quiere que su hijo mayor siga con su dinastía, le preocupa que no tenga la suficiente hambre para lograrlo.

"Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era niño solo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo. Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad”, compartió Khabib Nurmagomédov, ex campeón de la MMA, quien es amigo cercano al ‘Comandante’.

“La gente se guía por esa voluntad, siente el deseo de lograr cosas. Cuando tienes todo, es difícil para encontrar la motivación adecuada. Cuando me lo dijo, no diré que me sorprendió, pero disfruté escuchándolo. Comprendí que es una persona que no se conforma con uno, dos o tres títulos”, agregó el ex peleador en una entrevista con el YouTube ruso KraSava.

Incluso, Nurmagomédov dio un aproximado del tiempo que cree que el astro portugués siga compitiendo al máximo nivel, pues no cree que su edad sea un obstáculo para que finalice pronto su carrera.

"Recientemente ganó su trigésimo título, es el mejor anotador de la historia. Creo que todavía estará allí por otras dos o tres temporadas", sostuvo en dicha entrevista.

Por otra parte, el ex campeón de MMA tiene de amigo a otra estrella del futbol mundial como lo es Zlatan Ibrahimovic, y compartió el mensaje que Ibra le mandó antes de pelear contra el estadounidense Justin Gaethje.

"El trabajo duro siempre da sus frutos, todo depende de ti, de tu mentalidad. Cuando eres el número uno, la gente siempre busca algo malo en ti para lastimarte de alguna manera. Pero demostramos una y otra vez quiénes somos y lo que están hechos” , le dijo el delantero del Milan.