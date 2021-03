Alderson: ‘Algunos de nuestros peloteros no son genios a la defensiva’

AP

El presidente de los Mets reconoce que ha privilegiado el bateo sobre la defensiva para reforzar el equipo. Sin embargo, Sandy Alderson añade que Kevin Pillar y Albert Almora Jr. llegaron al club principalmente para ayudar con sus guantes.

“Aunque algunos de nuestros peloteros no son genios a la defensiva, pensamos que la combinación que tenemos es bastante buena en general”, comentó Alderson el jueves.

Sus declaraciones surgieron durante la transmisión hecha por ESPN del duelo que los Mets ganaron 8-4 a los Nacionales de Washington en Port St. Lucie, Florida.

Washington se robó tres bases ante el nuevo receptor de los Mets, Brian McCann. El dominicano Víctor Robles consiguió dos de esos hurtos.

En cambio, Brandon Nimmo fue sorprendido fuera de la base por Jackson Rutledge, lanzador de los Nacionales.

El año pasado, Nueva York cometió 32 errores, para ubicarse en el décimo puesto entre los 30 equipos de las mayores dentro de ese rubro.

“Coincido totalmente con Sandy”, dijo el manager dominicano de los Mets, Luis Rojas. “Es una de las cosas en las que estamos trabajando en este campamento. Hablamos del corrido de bases. Hoy fallamos en esto. Nos pescaron en primera con cuenta de 3-2. Eso no debería pasar jamás.

“Creo que permitimos tres robos, incluso cuando McCann lanzó bien. A la defensiva podemos hacernos daño a nosotros mismos, y hemos visto que eso ha ocurrido en el pasado. Ocurrió el año anterior”.

Gary DiSarcina, coach de infield, trabaja en busca de una mejoría, comentó Rojas.

“Queremos que los pitchers puedan confiar en que la defensiva los apoya, para que no teman que alguien haga contacto con la pelota, sean efectivos y manejen mejor la cuenta. Así que necesitamos esto en los jardines y en el cuadro interior. Necesitamos también que el cátcher controle el corrido de bases, así que nos enfocaremos principalmente en eso durante el campamento, seguro”.

LO MÁS DESTACADO EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y CACTUS

ORIOLES 6, MEDIAS ROJAS 3 (6 INNINGS)

El abridor Dean Kremer tuvo problemas en su primera salida con Baltimore, al aceptar tres carreras y el mismo número de hits. Expidió dos boletos y retiró a cinco rivales.

El mexicano Ramón Urías disparó un jonrón de tres carreras.

FILIS 15, YANQUIS 0 (8)

Alex Bohm sacudió un vuelacerca de tres vueltas frente al dominicano Albert Abreu, quien permitió cuatro carreras durante un racimo de nueve en el cuarto inning, incluido un sencillo productor de Rhys Hopkins.