Man United y Leicester dan pasos en falso

AP

De cara al desenlace de la intensa campaña en la Liga Premier, Manchester United y Leicester dieron pasos en falso, en su intento por clasificarse a la Liga de Campeones.

El United ha perdido completamente su productividad ofensiva, y se resignó el miércoles a un empate sin goles en su visita al Crystal Palace en medio de una densa niebla en el Selhurst Park.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer hilvanaron tres cotejos seguidos sin marcar en las distintas competiciones.

Y dieron señales preocupantes. Bruno Fernandes evidenció problemas para controlar el balón, Harry Maguire y Marcus Rashford se enfrascaron en una airada discusión durante el segundo tiempo, y los Red Devils se mostraron absolutamente ajenos a su tradición de pelear con todo al final de los partidos cuando el resultado es adverso.

Quizá no es tan raro que el United, ubicado 14 puntos detrás de un Manchester City que luce cada vez más cerca de la coronación, se haya quedado sin combustible.

Debido a us participación en la Liga Europa y a su avance en los torneos nacionales de copa, el Man U ha jugado dos veces por semana, sin parar, en esta campaña de calendario apretado por la pandemia.

“Ha sido una larga temporada”, dijo Solskjaer.

Leicester tampoco logró el avance deseado en sus aspiraciones de clasificarse a la próxima Champions, al empatar 1-1 contra Burnley.

Diezmado por lesiones, el equipo de Brendan Rodgers encajó un gol a los cuatro minutos, obra del delantero checo Matej Vydra. Leicester rescató un punto de la visita al Turf Moor gracias a la definición de volea del atacante nigeriano Kelechi Iheanacho.

United y Leicester siguen ocupando respectivamente el segundo y tercer peldaño, pero han ganado apenas cinco de sus últimos 16 duelos de liga en forma combinada.

Por ende, están dando a sus rivales en la parte alta de la tabla una oportunidad de rebasarlos. West Ham, Chelsea, Liverpool y Everton están a ocho puntos del United y tienen partidos pendientes.

Tres días después de perder ante Arsenal, Leicester cedió más unidades. Con ello se abre la puerta a los adversarios de Liverpool para quedar entre los primeros cuatro puestos de la liga inglesa.

Leicester marcha en la tercera plaza, cinco puntos por delante de West Ham y seis encima del quinto Chelsea, y con un partido más disputado.

La lista de bajas de Leicester no para de añadir nombres, con el extremo Harvey Barnes como el más reciente fuera de actividad, junto a James Maddison, James Justin y Jonny Evans.

También el miércoles, el colista Sheffield United sorteó la expulsión del central Phil Jagielka y derrotó 1-0 a un desteñido Aston Villa, en la que fue un mera victoria de consuelo al estar encaminado al descenso.

David McGoldrick anotó el gol de Sheffield United a los 30 minutos, pero el conjunto local debió resistir con 10 hombres desde los 57 por la expulsión de Jagielka tras derribar a Anwar El Ghazi cuando quedaba como último hombre frente al arco.