Hawks revierten déficit de 19 puntos y superan a Magic

AP

ORLANDO, Florida, EE.UU (AP)- - Trae Young consiguió 32 puntos, incluidos dos mediante los tiros libres que significaron la ventaja con ocho segundos restantes, en el duelo que los Hawks de Atlanta ganaron el miércoles 115-112 al Magic de Orlando.

Atlanta se llevó la victoria en un encuentro en que llegó a estar abajo por 19 puntos en la segunda mitad.

Young anotó 20 puntos después del descanso para que los Hawks revirtieran el déficit de 61-42 con el que concluyeron el segundo periodo. Atlanta atinó nueve de 13 triples en el último cuarto y 21 de 45 en el duelo para lograr su mayor remontada de la campaña.

BULLS 128, PELICANS 124

NUEVA ORLÉANS (AP)- - Zach LaVine terminó una actuación de 36 puntos con un enceste en bandeja y cuatro tiros libres en el último minuto, y los Bulls de Chicago soportaron la reacción de los Pelicans de Nueva Orléans para ganar 128-124 el miércoles.

Coby White anotó 25 unidades para los Bulls, que llegaron a tener una ventaja de 19 unidades y aún ganaban por 18 en el cuarto periodo antes de que los Pelicans se acercaran y pusieran el marcador 117-113 mediante una clavada de Jaxson Hayes a 1:49 minutos del final.

En la jugada, Hayes recibió una falta pero falló su tiro libre. Zion Williamson, quien terminó con 28 tantos, erró otros dos disparos desde la línea y dilapidó la oportunidad de acercarse a dos unidades a 1:23 del final.

KINGS 123, LAKERS 120

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP)- - Buddy Hield dejó atrás las molestias en un tobillo y anotó 29 tantos, y los Kings de Sacramento derrotaron el miércoles 123-120 a unos Lakers de Los Angeles asediados por las bajas.

La presencia de Hield en el juego estaba en duda por un esguince en el tobillo derecho, pero decidió saltar a la cancha y ayudar a los Kings a conseguir su segundo triunfo en 12 fechas.

Sacramento se aprovechó de unos Lakers cortos de efectivos sin LeBron James y Anthony Davis para recuperarse de su debacle del domingo ante Charlotte, cuando falló cinco lanzamientos de falta en los últimos 69 segundos para desperdiciar una ventaja de ocho tantos.

NETS 132, ROCKETS 114

HOUSTON (AP)- - Con el número 13 en el jersey, James Harden ganó muchos partidos para los Rockets.

El miércoles, 13 fue el número de derrotas consecutivas al que llegó Houston, en buena medida por culpa de su antiguo astro.

En su regreso a Houston, Harden brilló con un triple doble, y los Nets de Brooklyn doblegaron el miércoles 132-114 a los Rockets.

“Hubo muchas emociones encontradas entre los fanáticos, pero yo sabía que eso iba a ocurrir”, dijo Harden. “Sólo quería entrar en el partido y darles un buen espectáculo”.

Lo hizo, con 29 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias en su primer duelo ante sus excompañeros de Houston.

Los Nets establecieron un récord de franquicia con su séptimo triunfo consecutivo de visita y han ganado 10 de sus últimos 11 duelos en general.

Harden se ha adaptado bien a su nuevo equipo, que ostenta una foja de 17-7 desde que realizó el canje.

“Hasta ahora todo va muy bien”, dijo el jugador barbado. “Es por todo esto que firmamos. Desde un principio esto ha sido maravilloso”.

Los Rockets no pueden decir lo mismo.

La racha de derrotas de Houston es la más larga desde que perdió 15 duelos en el 2001. Los Rockets sólo tuvieron a ocho jugadores disponibles, debido a lesiones.

El equipo pasa penurias desde que canjeó a Harden el 14 de enero. No ha ganado desde el 4 de febrero.

Fue el octavo “triple-doble” de Harden esta temporada y su segundo consecutivo. No tuvo un juego tan limpio como en el triunfo de lunes ante San Antonio y perdió 8 balones.

Harden tuvo una recepción mixta. La mayoría de los 3.615 aficionados lo abuchearon cuando fue presentado antes del encuentro. Recibió más abucheos las primeras veces que tocó el balón.

Durante una pausa en el primer periodo, los Rockets reprodujeron un video en el que mostraron las mejores jugadas de Harden en las ocho temporadas que estuvo en Houston. En ese momento recibió más aplausos que abucheos.

Harden levantó el brazo antes de juntar sus manos como si fuera a rezar, en reconocimiento de los aficionados.

Wall sumó 36 unidades, su mayor cantidad esta temporada, y Victor Oladipo también tuvo un máximo de campaña con 33 tantos.

MAVERICKS 87, THUNDER 78

DALLAS (AP)- - Kristaps Porzingis dio un paso al frente ante la ausencia de Luka Doncic, al aportar 19 puntos y 13 rebotes, para que los Mavericks de Dallas derrotaran el miércoles 87-78 al Thunder de Oklahoma City.

De cara a su segunda aparición en el Juego de Estrellas, Doncic se perdió el duelo del miércoles por una dolencia de espalda.

Tim Hardaway Jr. anotó 19 puntos, Josh Richardson añadió 16 y Dallas navegó tranquilo durante buena parte de la segunda mitad pese a carecer del esloveno, el sexto mejor anotador de la NBA en la campaña.

Doncic había promediado 31,6 puntos en los nueve duelos anteriores, de los que Dallas ganó siete para colocarse encima de la marca de .500, algo que no lograba desde el 22 de enero.