Jokic logra ‘triple doble’ y Nuggets aplastan Bucks; Suns golpean a Lakers

AP

MILWAUKEE (AP)- - Nikola Jokic contribuyó con 37 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para que los Nuggets de Denver aplastaran el martes 128-97 a los Bucks de Milwaukee, quienes vieron concluida una racha de cinco triunfos.

El serbio logró su noveno “triple doble” en la temporada y el 50mo en su carrera.

Jamal Murray agregó 24 puntos para que los Nuggets enhebraran su tercera victoria, sin dar señales de desgaste una noche después de imponerse 118-112 en Chicago.

Denver propinó a Milwaukee su peor paliza del año, y atinó el 55,8% de sus disparos de campo. Ningún equipo había mostrado semejante efectividad ante Milwaukee esta temporada.

Giannis Antetokounmpo sumó 27 unidades y ocho rebotes por Milwaukee. Los Bucks finalizaron una estadía de ocho duelos en casa, durante la que tuvieron una foja de 5-3.

Khris Middleton añadió 20 puntos.

PHOENIX 114, LOS ÁNGELES 104

Dario Šaric convirtió 10 de sus 21 tantos en el último cuarto, Mikal Bridges aportó 19 y los Suns de Phoenix superaron la expulsión de Devin Booker para imponerse el martes 114-104 a los Lakers de Los Ángeles.

Booker anotó 17 puntos antes de su expulsión por discutir a 7:10 minutos para el final del tercer cuarto. Los Suns (23-11) mantuvieron el ritmo en la recta final y sumaron su 15ta victoria en 18 juegos, que les valió para superar al campeón vigente de la NBA (24-12) en la segunda plaza de la Conferencia Oeste por porcentaje de victorias tras completar una gira de tres partidos invictos.

“Ganas confianza cuando un tipo como Book no juega o es expulsado y puedes sacar adelante un juego como visitante al final de una gira”, señaló el técnico de Phoenix, Monty Williams. “Creo que jugamos bien esta noche, pero probablemente tenemos más confianza en que podemos ganar un partido sin Devin o Chris (Paul) salvando el día”.

Booker recibió dos faltas técnicas muy seguidas que le valieron su segunda expulsión en poco más de cinco semanas.

LeBron James acabó con 38 puntos para Los Ángeles, que ha perdido cinco de siete y sigue sumando lesiones. Dennis Schröder aportó 17 unidades, pero los Lakers no pudieron superar las ausencias de Anthony Davis, Kyle Kuzma y Marc Gasol.

Kuzma fue baja de última hora por un golpe en el talón derecho y Gasol se perdió su primer juego por el protocolo de salud y seguridad de la NBA.

Los Lakers tienen foja de 3-6 desde la lesión de Davis en la derrota frente a Denver el 14 de febrero.

“Jugamos tan bien los dos últimos partidos, volvimos a tener ritmo, y entonces hoy nos enteramos de que dos de nuestros pesos pesados estaban fuera”, dijo James. “Definitivamente es desmoralizador, especialmente cuando estabas jugando mal y luego entras en un buen ritmo”.

Los Suns frenaron una seguidilla de cinco derrotas frente a los Lakers en el Staples Center que había comenzado en noviembre de 2017.

James, que la temporada pasada fue el jugador con más asistencias de la NBA, anotó repetidamente desde la pintura ante Phoenix mientras asumía un inusual rol sin balón en muchas posesiones. Pero su mejor anotación desde el 25 de enero no fue suficiente para los Lakers.

HAWKS 94, HEAT 80

MIAMI (AP)- - Trae Young tomó las riendas poco antes del final del encuentro y se aseguró de que Nate McMillan ganara en su debut como entrenador interino de los Hawks de Atlanta.

Young anotó 18 puntos, incluyendo 13 consecutivos para su equipo en el cuarto periodo. Los Hawks pusieron fin a la racha de seis triunfos del Heat de Miami, al derrotarlo el martes por 94-80.

John Collins anotó 17 para Atlanta, que perdió el domingo en Miami y que despidió al coach Lloyd Pierce el lunes. Kevin Huerter totalizó 16 para los Hawks y Clint Capela agregó 10 tantos y 17 rebotes.

Duncan Robinson y Goran Dragic anotaron 14 puntos cada uno para Miami, que perdió la oportunidad de tener marca ganadora, algo que no ha conseguido en esta temporada. Bam Adebayo anotó 11 para el Heat, que atinó apenas el 37% de sus tiros —su cuarta peor actuación de la campaña.

GRIZZLIES 125, WIZARDS 111

WASHINGTON (AP) - - Ja Morant totalizó 35 puntos y 10 asistencias, De’Anthony Melton y Dillon Brooks agregaron 20 tantos cada uno y los Grizzlies de Memphis derrotaron por 125-111 el martes a los Wizards de Washington.

Jonas Valanciunas acumuló 11 unidades y 16 rebotes para Memphis, que ha ganado duelos consecutivos de visita por primera vez desde que hiló cuatro triunfos seguidos fuera de casa como parte de una racha de siete victorias del 8 de enero al 1 de febrero.

Tras un dominante segundo periodo, los Grizzlies llegaron a tener una ventaja de dobles dígitos en toda la segunda mitad, excepto durante un tramo de 44 segundos con lo que aseguraron la victoria después de que vencieron cómodamente a Houston por 133-84.

SPURS 119, KNICKS 83

SAN ANTONIO (AP)- - Trey Lyles anotó 18 puntos, su mejor estadística de la campaña, y los Spurs de San Antonio recurrieron a un ataque bien repartido para triturar el martes 119-83 a los Knicks de Nueva York, quienes vieron cortada una seguidilla de tres victorias.

Dejounte Murray añadió 17 unidades a la causa de San Antonio, que obtuvo contribuciones de al menos ocho puntos por parte de ocho jugadores distintos.

Patty Mills y Luka Samanic aportaron 14 tantos por cabeza a la séptima victoria consecutiva de los Spurs sobre Nueva York.

Immanuel Quickley lideró a Nueva York con 26 unidades, en tanto que RJ Barrett consiguió 15 y Julius Randle finalizó con 14.