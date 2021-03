Francona asegura que Cleveland no encubrió a Callaway

AP

CLEVELAND

El manager de los Indios Terry Francona aseguró que nadie en la organización de Cleveland “encubrió” al excoach de pitcheo Mickey Callaway, quien es investigado por las Grandes Ligas a raíz de denuncias de acoso sexual.

En un artículo publicado el martes, The Athletic informó que 12 actuales y exempleados de los Indios han denunciado en el último mes que el equipo tenía conocimiento de la conducta inapropiada de Callaway cuando fungió como su coach de pitcheo entre 2013-17.

“Nadie ha encubierto a nadie de manera deliberada, eso se los puedo decir”, señaló Francona en una conferencia de prensa virtual desde la sede de pretemporada de los Indios en Goodyear, Arizona.

Se le preguntó a Francona si le incomodaba lo publicado.

“Nunca he trabajado en un sitio en el que se respete más a la gente que este”, dijo el dos veces campeón de la Serie Mundial y que emprende su novena campaña con Cleveland. “Y he sido muy afortunado de trabajar con mucha gente maravillosa. De eso estoy convencido sinceramente”.

“No creo que hoy sea el día adecuado para entrar en detalles, cosas así. Espero que llegue ese día, porque eso sería bueno, y creo que necesario”, dijo.

Francona indicó que los Indios contemplan divulgar un comunicado para abordar lo publicado.

Poco después que Francona compareció ante los medios, su hijo, Nick, escribió en Twitter que había leído el reportaje sobre Callaway y confrontó a su padre. Francona hijo afirmó que los Indios “claramente han actuado mal”.

“Su conducta es inaceptable, y lo peor de todo es que no se les puede tener fe en que mejoren y aprendan al estar más preocupados en encubrir delitos que enfrentarlos de manera honesta”, escribió Nick Francona.

Francona, de 61 años y que apenas dirigió en 14 juegos la pasada temporada, debido a problemas de salud, dijo que las declaraciones de su hijo eran dolorosas.

“Ami a mis hijos incondicionalmente”, dijo. “Como se imaginarán, eso es algo difícil ver. Tener que lidiar públicamente con ello es hiriente”.

El mes pasado, el presidente de operaciones de béisbol de los Indios Chris Antonetti aseveró que no supo de la conducta de Callaway hasta que leyó un artículo en The Athletic, detallándose cómo Callaway acosó a mujeres durante un periodo de cinco años con tres equipos.

Callaway fue el coach de lanzadores de Cleveland entre 2013-17 antes de firmar como piloto de los Mets de Nueva York. Actualmente está suspendido como coach de pitcheo de los Angelinos de Los Ángeles mientras la investigación siga su curso.

El lunes, el presidente de los Mets Sandy Alderson reconoció que el equipo tal vez se apresuró en la contratación y que debió haber hecho un trabajo más minucioso al investigar los antecedentes de Callaway.