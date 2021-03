París SG y Liverpool ponen pie y medio en los cuartos de final de Champions

AFP

PARÍS

París SG y Liverpool dejaron casi sentenciadas sus respectivas eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse este martes como visitantes ante Barcelona (4-1) y RB Leipzig (2-0), respectivamente.

La vuelta se disputará el próximo 10 de marzo.

Olvidado el fantasma de la remontada de 2017 y sin el lesionado Neymar, el París SG pasó como un huracán por el Camp Nou, con un estelar Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro goles de su equipo.

"Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera", declaró tras el partido Mbappé, aunque no quiso dejarse llevar por la euforia: "No hemos ganado nada".

Leo Messi adelantó al Barcelona de penal (27), pero Mbappé puso el 1-1 (32), rubricó el 2-1 (65), Moise Kean hizo el tercero (70) y de nuevo el prodigio francés cerró la cuenta (85) para poner en ventaja al PSG de cara a la vuelta en París en marzo.

"Nos han superado en la segunda parte, en muchos aspectos del partido han demostrado ser más completos, más físicos y con muchísima más efectividad", admitió el técnico azulgrana Ronald Koeman.

Lo de Mbappé en el Camp Nou, ante un Messi impotente, fue una demostración de fuerza y calidad ante la que nada pudo hacer la defensa azulgrana.

La derrota del Barça pudo haber sido aún más abultada, pero el arquero Marc André Ter Stegen evitó varios goles claros con sus atajadas.

No obstante, el técnico argentino del PSG Mauricio Pochettino no quiso caer en la euforia: "Tenemos que hablar con moderación, es un partido que ha caído de nuestro lado, pero la eliminatoria está abierta y quedan 90 minutos".

Lejos del líder de la Liga, teniendo que remontar un 2-0 ante el Sevilla para meterse en la final de la Copa del Rey, el Barcelona puede quedarse pronto sin objetivos en esta temporada, complicada además por la preocupante situación económica del club, que carece también de presidente, ya que las elecciones no se celebrarán hasta el próximo mes.

Este encuentro, además, podría ser el último de Messi en un partido de Liga de Campeones en el Camp Nou, si el capitán argentino, que acaba contrato el próximo 30 de junio, hace afectiva la amenaza de cambiar de aires que ya intentó el pasado verano (boreal).

- Errores en defensa del Leipzig -

También tiene de cara su eliminatoria el Liverpool, que aprovechó dos errores de la defensa del Leipzig para imponerse por 2-0 en un partido disputado en el Puskas Arena de Budapest por las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno alemán.

El Liverpool, que prácticamente se ha despedido de sus opciones de revalidar el título de la Premier tras sumar cinco derrotas en los últimos 10 partidos (y 9 puntos de 30 posibles), logró olvidarse de sus problemas en el campeonato nacional para dar su mejor versión en Europa.

"Era un partido que queríamos ganar... y que necesitábamos ganar", admitió el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

"Frente a un rival que es muy físico, este noche logramos controlarles de una manera excepcional", añadió el técnico germano, que destacó que gracias a la presión de sus jugadores "provocamos los errores" que le costaron los dos goles a los locales.

El egipcio Mohamed Salah (53) y el senegalés Sadio Mané (58), alineados en ataque junto al brasileño Firmino, formando el poderoso tridente ofensivo de los 'Reds', fueron los autores de los goles de la victoria que acerca al Liverpool a los cuartos de final de la 'Champions'.

El arquero brasileño Alisson, 'culpable' de buena parte de los goles encajados por el Liverpool en los últimos partidos, también volvió a demostrar su mejor nivel, salvando con buenas atajadas que su equipo encajase un gol, rompiendo una racha de siete partidos encajando al menos un tanto.

El equipo alemán comenzó amenazando en cada uno de los dos periodos, pero Alisson salvó los remates de Dani Olmo (5) y Christopher Nkunku (47), pero el campeón europeo en 2019 no se dejó impresionar y tuvo las mejores ocasiones, aunque solo las materializó tras la pausa.

Salah aprovechó un regalo de la defensa alemana para plantarse solo ante Gulacsi y batirle por bajo para abrir el marcador (53).

Y apenas cinco minutos después fue Salah el que se benefició de otro error defensivo local para anotar el segundo con el que dejar la eliminatoria casi sentenciada a favor del Liverpool (58).

"Encajamos dos goles en dos errores individuales enormes. Los errores forman parte del juego, si no los hubiese no habría goles. Ahora necesitamos marcar dos goles en Anfield para forzar la menos la prórroga", declaró el técnico del Leipzig Julian Nagelsmann, que no se rinde: "Daremos lo mejor de nosotros" en la vuelta.