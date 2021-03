Hawks despiden al entrenador Lloyd Pierce

AP

ATLANTA

El entrenador de los Hawks de Atlanta Lloyd Pierce fue despedido el lunes tras un decepcionante inicio a una temporada que había comenzado con grandes expectativas.

El presidente de los Hawks Travis Schlenk anunció el cambio en un escueto comunicado.

Los Hawks tienen foja de 14-20, ubicándose en el 11mo puesto de la Conferencia Este tras la derrota del domingo por 109-99 ante Miami. Se trató de la 11ma derrota para los Hawks cuando tenían ventaja en el cuarto periodo. El equipo vuelve a enfrentar a Miami el martes.

Pierce, de 44 años, no dio ningún indicio de que su trabajo estaba en peligro tras la derrota del domingo. Incluso dirigió el entrenamiento del lunes en Miami.

“Quisiéramos agradecerle a Lloyd por su trabajo y compromiso no sólo con la organización de los Hawks si no con la ciudad de Atlanta”, dijo Schlenk, según el comunicado.

Los Hawks nombraron a Nate McMillan como entrenador interino. McMillan, quien fue anteriormente el coach de los Pacers de Indiana, se unió al personal de Pierce en la pretemporada. McMillan tiene marca de 661-588 con Seattle, Portland e Indiana.

McMillan asumió como entrenador en jefe cuando Pierce se ausentó mientras su esposa daba a luz. El equipo tuvo foja de 2-1 en su ausencia.

Este fue el primer trabajo de Pierce como entrenador en jefe, había sido asistente con Filadelfia, Memphis, Golden State y Cleveland.

Schlenk indicó que el cambio, que llegó a menos de una semana de que Atlanta reciba el Juego de Estrellas, tiene la finalidad de ayudar a que el equipo resurja en la segunda mitad de la temporada.