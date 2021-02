Valera: “Vengo a dar una guerra en el ring”

YOEL ADAMES F. yadames2003@yahoo.com

SANTO DOMINGO

El excampeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Feliz “Mangú” Valera, advirtió que no dejará dudas en su combate del 12 de marzo y aunque espera una “guerra”, asegura ganará antes del límite.

Valera, de 33 años, estelarizará un choque de revancha ante el fajador Bryan Pérez (13-1, 9KOs), en una de las revanchas más reclamadas por la afición dominicana y que brindará la empresa “Shuan Boxing” en el hotel Catalonia del Malecón de Santo Domingo. Estará en juego el cetro vacante de la división, versión Consejo Mundial de Boxeo,

“Que se preparen a ver una guerra, nunca subestimo a mis adversarios y Bryan es un muchacho con futuro, es un peleador fuerte, yo no le quito mérito… en la primera pelea le quité el invicto y esta vez no terminará de pie el combate”, declaró a LISTIN DIARIO el campeón mundial de categoría más pesada que ha tenido el país, desde su campamento de entrenamientos en Las Vegas, Nevada.

Campaña de reconquista

Durante tres meses Valera ha trabajado con su nuevo equipo en la llamada “Ciudad del pecado”, bajo la tutela del experimentado entrenador cubano Ismael Salas, quien también garantiza un triunfo arbitrario para su protegido.

“De la forma que va a ganar le dirá al pueblo dominicano que este es otro Mangú y que buscará su título del mundo de nuevo”, manifestó Salas sobre el buen trabajo del exrey de las 175 libras.

Valera (18-3, 15KOs) derrotó a los puntos a Pérez en noviembre de 2018, pero los seguidores del perdedor protestaron la decisión terminando la velada en una trifulca.

“Tengo un nuevo team, una nueva vida como atleta, venía con problemas porque mi preparador físico y mi entrenador se pelearon y el último tuvo que irse del equipo y me quedé a medio, no tenía profundidad en mis últimas peleas.

“Ahora no tengo excusa. Ante Sullivan Barrera debí ganar, pero eso era lo que me estaba afectando; si Bryan me llega al final del combate puede decir que es un hombre.

“Me preparé a conciencia y vengo a dar una guerra en el ring; aquí empezaré mi campaña para recuperar mi cetro”, argumentó el exmonarca de la popular barriada de Villas Agrícolas.