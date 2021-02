Koepka encadena birdies y es líder en el Workday

AP

BRADENTON, Florida, EE.UU.

Brooks Koepka había realizado uno de sus peores disparos del día, logrando apenas que la pelota pasara por encima del agua en camino al hoyo 15.

Pero ello resultó ser el comienzo de una racha de tres birdies seguidos, que le permitieron concretar una ronda de 66 golpes, seis bajo par. Con ello, tomó la ventaja por un impacto el viernes en el Workday Championship.

En algunos aspectos, así ha sido el golf desplegado recientemente por Koepka.

El golfista de Florida no pasó el corte en un par de ocasiones. Luego, ganó el Abierto de Phoenix para cortar una sequía de títulos de 18 meses. Ahora, en su estado natal, comienza a entrar en ritmo, en momentos en que asoma el primer major del año.

Koepka consiguió un birdie tras dejar la pelota a seis pies del hoyo 15 con el hierro 9. Estuvo cerca de embocar en el siguiente con el wedge y logró otro birdie en el 17, par 5, con un espléndido tiro desde la trampa de arena.

Cerró con un bogey, para un acumulado de 133 golpes, 11 bajo par. Tiene ventaja de uno sobre Cameron Smith, Billy Horschel y Collin Morikawa, quien ha sido campeón en la PGA y ganó terreno merced a seis birdies en sus últimos 10 hoyos.

“Habitualmente nunca puedo encontrar mi juego sino hasta The Players. Es entonces cuando comienzo a sentir que me recupero”, dijo Koepka. “El hecho de que lo esté consiguiendo un poco temprano es algo bueno”.

El mexicano Abraham Ancer entregó una tarjeta de 68, para colocarse a cuatro impactos de Koepka.

WU PUNTERO

RÍO GRANDE, Puerto Rico (AP)- - Brandon Wu consiguió birdies en los últimos dos hoyos y concluyó la ronda del viernes como puntero del Abierto de Puerto Rico.

El estadounidense recorrió los últimos nueve hoyos del Grand Reserve en medio de un viento intenso. Logró birdie en los hoyos 12, 15, 17 y 18 para firmar una tarjeta de 67 golpes, cinco debajo del par.

Su acumulado es de 133, 11 bajo par.

“Fue desgastante”, comentó. “Fallé un putt corto al comienzo de la ronda. Hice un bogey creo que en el cuarto hoyo. Simplemente tuve que mantener la cabeza abajo y jugar bien en los últimos nueve”.

“Pienso que mi juego está en un buen sitio”, valoró Wu. “Fue bueno ver que las cosas en las que trabajé antes de la temporada están dando frutos. Lo hice bien la semana pasada, y eso definitivamente me dio algo de confianza para esta semana”.

Greg Chalmers se ubicó a un golpe, tras un recorrido de 68. El australiano de 47 años se anotó también birdie en sus últimos dos hoyos, el 8 y el 9. Logró un hoyo en uno en el 8 durante la primera ronda.

El local Rafael Campos comparte el tercer sitio, a dos golpes de Wu. El venezolano Jhonattan Vegas marcha a tres impactos de la cima.

SORENSTAM PASA EL CORTE

ORLANDO, Florida, EE.UU.

Annika Sorenstam pasó más de 12 años sin jugar en la Gira de la LPGA. Ahora, tendrá actividad durante otro par de días.

La golfista retirada se apuntó tres birdies en su segunda mitad del recorrido del viernes en Lake Nona y firmó una tarjeta de 71 golpes, uno debajo del par, en el torneo de Gainbridge.

Así que, con todo y una marcación errónea de los jueces que derivó un día antes en que se contabilizara un golpe más de lo debido a Sorenstam, logró pasar el corte.

“Hice lo que pude”, comentó. “La meta era quedar debajo de par y lo logré. Eso fue lo que pude hacer”.

Sorenstam, quien decidió aparecer en el torneo sólo porque se disputa en el campo donde juega habitualmente cerca de su casa, reencontró algo de precisión con sus putts y se anotó tres birdies en sus últimos nueve hoyos.

Tiene un acumulado de 146, dos sobre par, luego de 36 hoyos. Se ubicó justo encima de la línea de corte.

Y tuvo que esperar a que la otra mitad de las participantes completara su ronda por la tarde.

Lo logró, a pesar de que un día antes se le sancionó por abrir una reja para alcanzar su pelota y hacer un golpe. Los jueces consideraron que ello iba contra las reglas, pese a que se había informado a Sorenstam de lo contrario.