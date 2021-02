Lidom tiene movimiento que ronda los RD$ 1,100 millones por temporada

Freddy Tapia

Santo Domingo, RD

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ha crecido de forma tal que en los últimos años tuvo un movimiento económico superior a los mil millones de pesos en sus distintos renglones de venta.

La revelación la hizo José Miguel Bonetti Du-Breil, presidente del Escogido Baseball Club, quien aclaró que esto no incluye la singular temporada de 2020-21, recortada a 30 partidos en su serie regular y sin la presencia de fanáticos en las graderías.

“Yo te diría que la venta puede andar por los mil millones de pesos, mil 100, mil 200 por ahí”, informó Bonetti Du-Breil durante la entrevista vía zoom concedida al editor Héctor J. Cruz para Actualidad Deportiva de LISTÍN DIARIO.

Manifestó que además de las ventas que realizan los seis equipos, la Liga en sí consigue patrocinios, comercializa la copa que se disputan y hasta los uniformes de los árbitros.

“Sin contar la venta de taquillas, puede rondar entre los mil millones, un poco mas entre los seis equipos, subrayó.

En el caso particular del Escogido, apuntó que sus ingresos por ese concepto rondan los 200 millones de pesos.

“La meta del nosotros es esviernestar por ahí”, declaró al tiempo de aclarar que esa novena comparte el Estadio Quisqueya Juan Marichal con los Tigres del Licey, por lo que entre ambos las ventas están muy cerca de duplicarse.

Destacó, asimismo, que el mercadeo ha evolucionado favorablemente desde 2009, año en que las familias Boesnetti, Vicini y Najri asumieron las riendas del tradicional conjunto escarlata.

Aunque está claro que hay un largo camino que recorrer en Lidom en ese sentido, dijo que “ diría que va muy bien, que hay equipos que hacen muy buen trabajo a nivel de mercadeo y puso como ejemplo a los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas.

¿Mudanza?

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una mudanza a Santo Domingo Este, consideró que en los próximos diez años el Licey o el Escogido, uno de esos tradicionales equipos, estará jugando “del otro lado del puente”, siempre y cuando se construya un estadio nuevecito, de cajeta, con condiciones, incluso, para servir de escenario a las Grandes Ligas y del Clásico Mundial de Béisbol.

“Con un estadio así hasta el Licey va a querer mudarse”, señaló a modo de broma.

“Ahora mismo no hay nada con este tema de la pandemia y demás, pero hay que pensar en el futuro y que esto no va a durar todo el tiempo, pero la realidad es que si tú me pregunta a mí en diez años yo creo que va a haber un equipo en el Distrito y uno del otro lado del puente”, afirmó.

“¿Por qué yo digo esto?”, se preguntó y a seguidas expone un argumento sobre una demarcación que en 2016, de acuerdo al censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística, tenía una población de un millón 230 habitantes: “Bueno, porque eso es lo que está mandando la cantidad de gente”.

Aunque hay un largo camino que recorrer, destacó que hay equipos que hacen muy buen trabajo a nivel de mercadeo y puso como ejemplo a los Gigantes del Cibao y a las Águilas Cibaeñas.