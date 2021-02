Nets derrotan a Magic y extienden a ocho racha de victorias, lidera de la NBA

AP

NETS 129, MAGIC 92

NUEVA YORK.- Kyrie Irving anotó 27 puntos y nueve asistencias, James Harden anotó 20 puntos y los Nets extendieron su racha ganadora más larga desde que se mudaron a Brooklyn a ocho juegos con una derrota por 129-92 del Orlando Magic este jueves por la noche.

Los Nets tienen la racha ganadora más larga en la NBA y la más larga desde una racha de 14 juegos que empató el récord de la franquicia al final de la temporada 2005-06. Se mudaron de Nueva Jersey a Brooklyn en 2012.

Esta tirada se ha producido casi por completo sin Kevin Durant, quien se perdió su sexto juego consecutivo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Son lo suficientemente explosivos con sus otros dos All-Stars, mejorando a 7-2 cuando Irving y Harden juegan, pero Durant no.

Landry Shamet agregó 19 puntos y nueve rebotes para los Nets, que abrieron el juego con una carrera de 26-4 en el medio tiempo. El equipo con mayor puntuación de la NBA alcanzó los 120 puntos por vigésima vez, empatando ya un récord de franquicia en solo 34 partidos.

Nikola Vucevic tuvo 28 puntos y 12 rebotes para el Magic, que perdió su segundo partido consecutivo después de una racha de tres victorias consecutivas.

El entrenador del Magic, Steve Clifford, predijo antes del partido que los Nets están tan dotados ofensivamente que habría posesiones en las que su equipo defendió bien y Brooklyn aún anotó.

Orlando lució bien al principio, manteniendo a Brooklyn a cinco puntos en los primeros seis minutos. Incluso después de arreglar las cosas más adelante en el período, los Nets perdían 28-24 después del primer cuarto.

Eso fue lo único destacado para Orlando. Los Nets se adelantaron con una ráfaga de 12-2 a mitad de la segunda que les dio una ventaja de 44-38, con un aumento de 19-2 al final del período que convirtió una ventaja de tres puntos en una ventaja de 65-45.

Los Nets superaron al Magic 41-19 en el segundo, disparando 16 de 22 (72,7%).

Irving, quien falló los cinco triples en la primera mitad, luego anotó uno antes de su robo y una bandeja coronó un inicio de 7-0 desde el vestuario que lo puso 72-47.

SIXERS 111, MAVERICKS 97

FILADELFIA.- Joel Embiid anotó 23 puntos y nueve rebotes, Ben Simmons anotó 15 puntos y los 76ers de Filadelfia vencieron a los Mavericks de Dallas 111-97 este jueves por la noche.

Simmons y Embiid destrozaron a los Mavericks en el segundo cuarto, y con cada robo, volcada y empuje demostraron por qué fueron seleccionados nuevamente como All-Stars y han llevado a los Sixers al mejor récord (22-11) en la Conferencia Este.

Luka Doncic anotó 19 puntos para los Mavericks.

Los Sixers pronto podrían tener fanáticos dentro del Wells Fargo Center y los pocos selectos que puedan verlo podrán ver en vivo a quizás el dúo más dominante en el este fuera de Brooklyn.

Simmons y Embiid acertaron 8 de 12 tiros en el segundo cuarto y se combinaron para 22 puntos para ayudar a los Sixers a convertir este en una goleada. Simmons hizo retroceder a Doncic, le dio un giro al grandote y le dio un bonito revés con una mano debajo del cubo y cometió una falta. Lo hundió para una ventaja de 12 puntos. Más tarde, Simmons se coló detrás de Willie Cauley-Stein y robó el balón, lanzó un pase de rebote justo después de la mitad de la cancha y conectó un Embiid en racha para una clavada atronadora a dos manos.

Simmons continuó defendiendo su posición como jugador defensivo del año y cortó el pick-and-roll que limitó a Doncic a 3 de 9 tiros en la primera mitad.

Embiid hizo todo su daño en un cuarto, falló 15 de 20 tiros en total desde el piso, pero acertó 11 de 12 tiros libres.

Doc Rivers entrenó contra Simmons y Embiid durante su paso por Los Angeles Clippers y ha disfrutado tenerlos de su lado. Embiid se ha abierto camino hacia la contienda por el Jugador Más Valioso y está teniendo un año de carrera, llegando al juego con un promedio de 29.8 puntos.

"Es gracioso, sabes que es grande, pero no te das cuenta de lo grande que es y luego su juego posterior es mucho más eficiente de lo que recuerdo", dijo Rivers antes del juego. "Nos molestó su juego posterior, pero nunca supe que era tan eficiente".

Simmons casi ha perfeccionado lo que hace mejor, jugando una defensa de élite, anotando alrededor del aro y golpeando una cosecha mejorada de tiradores para miradas abiertas (y sí, todavía no disparará el 3).

"Son muy pocos los muchachos que pueden jugar a la velocidad a la que él juega cuesta abajo y en transición, y luego hacer pases de bala al blanco", dijo Rivers. "No he visto eso, Jason Kidd en realidad me viene a la mente un poco, pero hay muy pocos jugadores que hayan podido hacer ambas cosas".