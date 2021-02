El Entretiempo toma fútbol para transformar las vidas

Santo Domingo, RD

Scotiabank lanzó su nueva campaña regional de fútbol, denominada “El Entretiempo”, que busca mostrar desde la perspectiva de los más jóvenes cómo podemos adaptarnos y mirar hacia el futuro, con el fútbol como el elemento transformador de nuestras vidas y comunidades.

Gracias al poder de la tecnología, once niños y jóvenes de distintos países latinoamericanos (ex participantes en proyectos de fútbol comunitario de Scotiabank Fútbol Club), se reúnen en un vestidor para compartir sus experiencias dentro y fuera de la cancha. Estarán acompañados de Carles Puyol, la leyenda del deporte y exfutbolista del FC Barcelona, como mentor y entrenador, quien afirmó “hoy más que nunca, me siento orgulloso de colaborar con Scotiabank para generar un impacto positivo en los niños y jóvenes en América Latina, pues siempre he creído en el deporte como herramienta para inculcar valores a los más jóvenes”.

“El fútbol es un elemento transformador muy poderoso en su desarrollo, pues enseña habilidades y principios que les ayudarán más allá del terreno de juego”, afirmó Puyol. Para Eduardo García, Director de Mercadeo y Patrocinios de Scotiabank República Dominicana, “el COVID-19 nos ha llevado a nivel global a un ‘entretiempo’.

Valores esenciales

Plataforma.

Scotiabank Fútbol Club es la plataforma global que persigue el desarrollo de niños y jóvenes a través del deporte en América Latina y el Caribe, promoviendo seis valores esenciales: respeto, integridad, trabajo en equipo, determinación, pasión e inclusión.