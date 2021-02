Ketel Marte solito

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Son muchos los equipos profesionales que experimentan pequeños períodos malos en sus resultados deportivos. Eso ocurre con los clubes que no tienen la tradición de “ganadores”, como sucede con Yanquis y Dodgers, por citar dos ejemplos.

Los Arizona Diamondbacks están caminando como el cangrejo, al menos momentáneamente. En 2017 ellos ganaron 92 juegos y clasificaron vía wild card de la Liga Nacional, aunque fueron eliminados por los Dodgers.

Desde entonces las cosas han ido mal. El año pasado quedaron últimos de su división, la Oeste, con solo 24 victorias en 60 juegos. Por delante del equipo quedaron Colorado, Gigantes, San Diego y naturalmente Dodgers. No pintan bien para el 2021, y son “favoritos “ para disputar el sótano.

¿Por qué? Les falta mucho talento. Ketel Marte, dominicano de 27 años, tiene apenas 6 temporadas en liga mayor, y parece que será el rostro principal de esta franquicia para esta próxima campaña. El año antes-pasado ellos dejaronir , vía cambios, a su inicialista Paul Goldschmidt, y a mediados del 2020 enviaron a Starling Marte , su jardinero central, hacia los Marlins.

Ketel, de Nizao, sería movido al jardín central este año, dejando su antigua posición de segunda base. En 2020, sus números estuvieron bajitos .287, 2 jonrones y 17 empujadas, y él le atribuyó a algunas molestias físicas. Tiene plena confianza en retornar a su forma de 2019 cuando bateó para .329, 32 jonrones, 92 empujadas, y quedó en cuarto lugar en las votaciones para el MVP de la Nacional.

El venezolano Asdrúbal Cabrera tomaría su lugar en la segunda base, con Nick Ahmed en el short, uno que puede batear. Los demás miembros de la escuadra regular no ofertan nada extraordinario, y eso incluye a los venezolanos Eduardo Escobar, tercera base, y David Peralta, en el left..Kole Calhoun será su jardinero derecho.

En la rotación hay muchos nombres jóvenes, y en la cima el veterano zurdo Madison Bumgarner, con 31 años, y mucha dificultad para sumar victorias.

Arizona nació en 1998, al año siguiente estuvo en play off, y en 2001, apenas en su cuarto año, fue campeón de serie mundial frente a los Yanquis (con el hit decisivo de Luis González a Mariano Rivera en el ultimo inning del 7mo. juego). Las cosas del 2021 no pintan bien para este club, que dirige Torey Lovullo en su 5ta. temporada.

ALGO MAS: Torey Lovullo, el manager de Arizona, tiene 55 años de edad y su record general en sus 4 años es de 285-261 en ganados y perdidos,promedio de .523…. Entre sus coaches están el colombiano Luis –Pipe-Urueta, manager de los Gigantes el pasado torneo y Robby Hammock, ex manager del Licey… Urueta ya está confirmado para volver el próximo campeonato invernal… Hay pocos dominicanos en roster de 40, está el pitcher Luis Frías, del municipio Rio San Juan, sin experiencia de liga mayor…Su scout en el país es Junior Noboa, quien está en la organización desde su nacimiento en 1998..

DE INTERES: El jardinero cubano Guillermo Heredia no es querido en ningún sitio. Los Mets de Nueva York lo pusieron para asignación, y fue reclamado ayer por los Bravos de Atlanta. Perdón, ahora lo quieren los Bravos… Domingo Germán finalmente pidió disculpas públicas, y se saca una espina de su piel..Ojalá este muchacho,creo de ascendencia haitiana, pueda reencontrarse y convertirse en pitcher estable con los Yanquis…Los Reales de Kansas City invitaron a sus entrenamientos al joven dominicano Erick Peña… Anota Luichy Sánchez que Peña fue firmado en 2019 por un bono grande de US$3.9 millones, y todavía no ha jugado profesional… Aún así, estará con los grandes ligas… Dicen que Vladimir Guerrero jr. perdió 42 libras en los entrenamientos, y es hombre nuevo, al menos en su peso..Ahora, será cuestión de esperar los resultados de esa notable eliminación de grasa..¿No es así?..A veces, un poco de grasa es buena, si se tiene el talento…Les recomiendo ver la entrevista a José Miguel Bonetti, disponible en la plataforma digital de Listin.. José Miguel habla claro, no tiene muchas poses, y le ha cogido mucho cariño al beisbol… También habla de la posibilidad de una mudanza futura de Licey o Escogido a un nuevo estadio en Santo Domingo Este..¿Quién se iría?..