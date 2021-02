El prospecto #1 de los Mellizos, Lewis, tiene rotura del ligamento cruzado anterior

ESPN

FORT MYERS, Florida

El campocorto Royce Lewis , el mejor prospecto en la organización de los Mellizos, se perderá toda la temporada 2021 debido a una rotura total del ligamento cruzado anterior derecho, anunció el miércoles el presidente de operaciones de béisbol Derek Falvey.

Lewis volará a las Ciudades Gemelas y se someterá a una cirugía de reconstrucción el viernes con el Dr. Christopher Camp, el cirujano ortopédico del club. Los Mellizos no tendrán claridad sobre el cronograma de recuperación de Lewis hasta que se complete el procedimiento, pero Falvey dijo que normalmente los jugadores tardan entre nueve y 12 meses en volver al juego completo después de este tipo de cirugía.

Es otro duro golpe de desarrollo para el ex No. 1 de la selección general del Draft y el prospecto general No. 17 de MLB Pipeline , quien pasará dos temporadas completas sin aparecer en un juego competitivo. Aunque Lewis pasó toda la temporada 2020 en el sitio de entrenamiento alternativo de los Mellizos en St. Paul, Minnesota, su último partido fue en la Arizona Fall League '19, donde ganó el Premio al Jugador Más Valioso de la liga. Si regresa a tiempo para la temporada de ligas menores del 22, habrá pasado 29 meses sin aparecer en un juego.

"Un jugador como Royce tiene un atletismo tan crudo e increíble, y las habilidades refinadas del béisbol estaban llegando", dijo Falvey. "Seguro que es decepcionante porque esto es tiempo de desarrollo perdido para él, pero solo tendremos que asegurarnos de que cuando regrese obtenga tantas de esas repeticiones como pueda de la manera más creativa posible. Eso impulsará los próximos pasos en su desarrollo ".

Los Mellizos no saben con certeza cuándo o cómo Lewis sufrió la lesión, que solo se presentó como un ligero dolor en la rodilla hasta que Lewis se sometió a un examen de resonancia magnética como parte de un examen físico en el entrenamiento de primavera el lunes. Según Falvey, Lewis se sintió adolorido mientras hacía algunos ejercicios de carrera de lado a lado durante la temporada baja en preparación para el campamento, lo que se agravó cuando Lewis resbaló en un parche de hielo durante las recientes tormentas invernales en Texas.

Se espera que Lewis permanezca en las Ciudades Gemelas recuperándose durante varios días antes de regresar a Fort Myers para comenzar su programa de rehabilitación.

Teniendo en cuenta que Lewis solo tiene 21 años, todavía hay mucho tiempo para que avance en la organización, y esto debería marcar un obstáculo en el desarrollo, pero no una barrera. Aún así, es difícil para Lewis y los Mellizos perderse una temporada completa de turnos al bate luego de una temporada 2019 difícil en el plato (un OPS de .661 en dos niveles) y su trabajo mecánico en el sitio de entrenamiento alternativo en el '20, en el que atenuó el movimiento con sus manos y se volvió más directo con su mitad inferior en su swing.

"Ese trabajo realmente valió la pena para él, y realmente comenzó a impactar el balón, a hacer turnos al bate competitivos y fue uno de nuestros jugadores ofensivos más productivos en el sitio alternativo", dijo el director de la granja Alex Hassan.

Es probable que Lewis haya comenzado la temporada 2021 con Double-A Wichita y habría seguido avanzando hacia las Grandes Ligas en el "mediano plazo", dijo Falvey.

Es un momento particularmente malo considerando que este campamento le habría ofrecido a Lewis una excelente oportunidad para continuar trabajando con figuras mentoras como Josh Donaldson en la jaula de bateo y Andrelton Simmons en el cuadro. Esto último es una consideración particularmente importante, dado que Lewis ha sido rudo como campocorto desde que ingresó al sistema y ha trabajado duro para desarrollar su pulido e instintos en la posición.

"Si hay una manera más adelante de encontrar una manera de obtener algún tipo de conexión o algún tipo de beneficio, lo haremos", dijo el manager Rocco Baldelli sobre unir a Lewis y Simmons. "Creo que estamos un poco lejos de eso. Creo que vamos a reducir la velocidad y enfocarnos en Royce, y ponerlo médicamente en el mejor lugar posible en este momento".

El momento tampoco es ideal para la organización, ya que Lewis será elegible para el Draft de la Regla 5 esta próxima temporada baja, y el club deberá agregarlo a la lista de 40 hombres y comenzar a usar sus opciones de Ligas Menores como parte de su retrasó el progreso a través de los altos menores. Puede que tampoco sea un aumento rápido, ya que Lewis posee un OPS de .740 en su carrera y alcanzó su punto máximo con solo 33 juegos en Doble-A en 2019.

Aún así, a los Mellizos les resulta difícil apostar contra Lewis, no solo por su excepcional atletismo en bruto, sino también por la madurez, curiosidad y positividad mucho más allá de sus años que quedó claro para los jugadores de Grandes Ligas del club la primavera pasada.

Y al estilo típico de Lewis, todavía está aportando esa madurez y positividad a este próximo desafío.

"Aunque es decepcionante, es Royce, tiene una sonrisa en el rostro, sabe que tendrá un año de rehabilitación por delante, sabe que tendrá que esforzarse mucho", dijo Falvey. "Pero él está preparado y listo para hacer eso, y sé que está ansioso por volver al campo en algún momento, con suerte, para el próximo invierno y, finalmente, prepararse para el próximo Entrenamiento de Primavera".